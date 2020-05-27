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Румас оценил эффективность реализации госпрограмм Беларуси в 2019 году
27.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сделали не все. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас дал оценку эффективности реализации государственных программ в 2019 году, передает «МИР 24».
Лучше всего дела обстоят у МЧС и Минлесхоза, а сложнее всего работает программа развития цифровой экономики. Сейчас, когда даже
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Лучше всего дела обстоят у МЧС и Минлесхоза, а сложнее всего работает программа развития цифровой экономики, указал премьер-министр Беларуси.
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