Румас оценил эффективность реализации госпрограмм Беларуси в 2019 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сделали не все. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас дал оценку эффективности реализации государственных программ в 2019 году, передает «МИР 24».

«Реализация этой программы оценивается на уровне «среднеэффективная», хотя она содержит системообразующие мероприятия национального масштаба в сфере IT. В 2019 году по программе не достигнуты два из восьми целевых показателей», – указал Сергей Румас.