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В Молодечно сосед спас женщину из горевшей квартиры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 мая примерно в половине десятого вечера на улице Великий Гостинец в Молодечно произошёл пожар в девятиэтажке.
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Пожар был локализован и потушен. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась. Огнём повреждены постельные принадлежности в жилой комнате. Причина загорания выясняется.
Несколькими неделями ранее в Коссово едва не случился пожар из-за забытой на плите кастрюли.
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Новости Беларуси. 27 мая примерно в половине десятого вечера на улице Великий Гостинец в Молодечно произошёл пожар в девятиэтажке. По сведениям МЧС Беларуси,...
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