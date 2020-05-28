В Молодечно сосед спас женщину из горевшей квартиры

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 мая примерно в половине десятого вечера на улице Великий Гостинец в Молодечно произошёл пожар в девятиэтажке.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили плотное задымление в двухкомнатной квартире. 48-летней хозяйке, которая не могла передвигаться самостоятельно, помог покинуть помещение сосед. Сын женщины вышел из квартиры сам.



Фото: МЧС Беларуси

Пожар был локализован и потушен. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась. Огнём повреждены постельные принадлежности в жилой комнате. Причина загорания выясняется.



Фото: МЧС Беларуси

Несколькими неделями ранее в Коссово едва не случился пожар из-за забытой на плите кастрюли.