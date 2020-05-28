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В Молодечно сосед спас женщину из горевшей квартиры

28.05.2020 10:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 мая примерно в половине десятого вечера на улице Великий Гостинец в Молодечно произошёл пожар в девятиэтажке. 

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили плотное задымление в двухкомнатной квартире. 48-летней хозяйке, которая не могла передвигаться самостоятельно, помог покинуть помещение сосед. Сын женщины вышел из квартиры сам. 

В Молодечно сосед спас женщину из горевшей квартиры
Фото: МЧС Беларуси 

Пожар был локализован и потушен. Эвакуация жильцов соседних квартир не проводилась. Огнём повреждены постельные принадлежности в жилой комнате. Причина загорания выясняется. 

В Молодечно сосед спас женщину из горевшей квартиры
Фото: МЧС Беларуси 

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Новости Беларуси. 27 мая примерно в половине десятого вечера на улице Великий Гостинец в Молодечно произошёл пожар в девятиэтажке.  По сведениям МЧС Беларуси,...
 
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