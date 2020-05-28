На Быховщине проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних».
Спасатели обзванивают семьи, дети в которых признаны находящимися в социально опасном положении, а так же многодетные семьи и напоминают о требованиях правил безопасности, приводят примеры гибели и травматизма детей, примеры пожаров произошедших по причине детской шалости с огнем и рассказывают о том, как их избежать.
Так же активно продолжается работа по информированию многодетных семей с помощью наглядно-изобразительной продукции МЧС. Спасатели Быховщины распространяют обучающую информацию через почтовые ящики.
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью