Источник материала: Маяк Преднепровья

На Быховщине проходит республиканская акция «Не оставляйте детей одних».

Спасатели обзванивают семьи, дети в которых признаны находящимися в социально опасном положении, а так же многодетные семьи и напоминают о требованиях правил безопасности, приводят примеры гибели и травматизма детей, примеры пожаров произошедших по причине детской шалости с огнем и рассказывают о том, как их избежать.





Так же активно продолжается работа по информированию многодетных семей с помощью наглядно-изобразительной продукции МЧС . Спасатели Быховщины распространяют обучающую информацию через почтовые ящики.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Евгений Демиденко