Фура въехала в легковушку на окраине Сморгони: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

ВТОРОСТЕПЕННОЕ И ГЛАВНОЕ. Сморгонь. В 10 часов 58 минут на окраине города произошло ДТП. 28-летняя жительница Молодечненского района на автомобиле «Додж» выезжала со второстепенной дороги на главную. По магистрали, имеющей преимущество, в этот момент двигался грузовик. Произошло столкновение.

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»: Многотонный удар пришёлся в водительскую сторону седана. От полученных травм девушка-шофёр погибла на месте происшествия.

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