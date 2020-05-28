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Фура въехала в легковушку на окраине Сморгони: есть погибшие
Источник материала: ОНТ
ВТОРОСТЕПЕННОЕ И ГЛАВНОЕ. Сморгонь. В 10 часов 58 минут на окраине города произошло ДТП. 28-летняя жительница Молодечненского района на автомобиле «Додж» выезжала со второстепенной дороги на главную. По магистрали, имеющей преимущество, в этот момент двигался грузовик. Произошло столкновение.
Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»: Многотонный удар пришёлся в водительскую сторону седана. От полученных травм девушка-шофёр погибла на месте происшествия.
Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный
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ВТОРОСТЕПЕННОЕ И ГЛАВНОЕ. Сморгонь. В 10 часов 58 минут на окраине города произошло ДТП. 28-летняя жительница Молодечненского района на автомобиле «Додж» выезжала со...
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