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Фура въехала в легковушку на окраине Сморгони: есть погибшие

28.05.2020 11:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фура въехала в легковушку на окраине Сморгони: есть погибшие

ВТОРОСТЕПЕННОЕ И ГЛАВНОЕ. Сморгонь. В 10 часов 58 минут на окраине города произошло ДТП. 28-летняя жительница Молодечненского района на автомобиле «Додж» выезжала со второстепенной дороги на главную. По магистрали, имеющей преимущество, в этот момент двигался грузовик. Произошло столкновение. 

Подробности смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:  Многотонный удар пришёлся в водительскую сторону седана. От полученных травм девушка-шофёр погибла на месте происшествия.

Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

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Теги: Новости
 
 
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ВТОРОСТЕПЕННОЕ И ГЛАВНОЕ. Сморгонь. В 10 часов 58 минут на окраине города произошло ДТП. 28-летняя жительница Молодечненского района на автомобиле «Додж» выезжала со...
 
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