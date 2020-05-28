Неравнодушный прохожий спас женщину от мужчины с ножом в Свислочи

Источник материала: ОНТ

27 мая в Свислочи (Гродненская область) 40-летний пьяный мужчина напал с ножом на свою 32-летнюю жену. Жизнь женщины спас случайный прохожий, информирует Следственный комитет Беларуси.

Инцидент произошел около 17:10. Пьяный мужчина дожидался жену с работы. На одной из улиц Свислочи он повалил супругу на землю и начал наносить удары ножом ей в грудь. Женщина сопротивлялась и пыталась ухватить лезвие ножа руками.

На помощь пришел неравнодушный прохожий. Он отнял у нападавшего нож и оттащил мужчину в сторону.

Пострадавшая женщина находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы, свидетели и пострадавшая допрошены.

Нападавшего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Мотив совершения преступления устанавливается.

Фото: Следственный комитет Беларуси

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