|
Неравнодушный прохожий спас женщину от мужчины с ножом в Свислочи
Источник материала: ОНТ
27 мая в Свислочи (Гродненская область) 40-летний пьяный мужчина напал с ножом на свою 32-летнюю жену. Жизнь женщины спас случайный прохожий,
Инцидент произошел около 17:10. Пьяный мужчина дожидался жену с работы. На одной из улиц Свислочи он повалил супругу на землю и начал наносить удары ножом ей в грудь. Женщина сопротивлялась и пыталась ухватить лезвие ножа руками.
На помощь пришел неравнодушный прохожий. Он отнял у нападавшего нож и оттащил мужчину в сторону.
Пострадавшая женщина находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает.
Следователи осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы, свидетели и пострадавшая допрошены.
Нападавшего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Мотив совершения преступления устанавливается.
Фото: Следственный комитет Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 мая в Свислочи (Гродненская область) 40-летний пьяный мужчина напал с ножом на свою 32-летнюю жену. Жизнь женщины спас случайный прохожий, информирует Следственный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)