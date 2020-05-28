ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Неравнодушный прохожий спас женщину от мужчины с ножом в Свислочи

28.05.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Неравнодушный прохожий спас женщину от мужчины с ножом в Свислочи

27 мая в Свислочи (Гродненская область) 40-летний пьяный мужчина напал с ножом на свою 32-летнюю жену. Жизнь женщины спас случайный прохожий, информирует Следственный комитет Беларуси.

Инцидент произошел около 17:10. Пьяный мужчина дожидался жену с работы. На одной из улиц Свислочи он повалил супругу на землю и начал наносить удары ножом ей в грудь. Женщина сопротивлялась и пыталась ухватить лезвие ножа руками.

На помощь пришел неравнодушный прохожий. Он отнял у нападавшего нож и оттащил мужчину в сторону.

Пострадавшая женщина находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначены экспертизы, свидетели и пострадавшая допрошены.

Нападавшего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Мотив совершения преступления устанавливается.

Фото: Следственный комитет Беларуси

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 мая в Свислочи (Гродненская область) 40-летний пьяный мужчина напал с ножом на свою 32-летнюю жену. Жизнь женщины спас случайный прохожий, информирует Следственный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бюджет Нью-Йорка недополучит 9 млрд долларов налогов из-за карантина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика