|
Лукашенко отметил большой вклад посла Сербии в сотрудничестве с Беларусью
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью. Такую оценку Глава государства дал во время встречи с Велько Ковачевичем, который после шести лет службы завершает свою дипломатическую миссии в нашей стране.
Минск, подчеркнул Президент, всегда трепетно относится к назначению глав диппредставительств и очень ценит настоящую дружбу. В пример Александр Лукашенко привёл поступок посла Словакии в Беларуси. Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по случаю Великой Победы в Минске, но этот шаг повлёк неоднозначные последствия для дипломата.
Сербия – ключевой партнёр Беларуси на Балканах и единственная страна в Западной Европе, с которой у нас действует договор о свободной торговле и безвизовый режим. В прошлом году взаимный товарооборот составил почти $150 миллионов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью. Такую оценку Глава государства дал во время встречи с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)