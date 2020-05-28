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Лукашенко отметил большой вклад посла Сербии в сотрудничестве с Беларусью

28.05.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко отметил большой вклад посла Сербии в сотрудничестве с Беларусью

Александр Лукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью. Такую оценку Глава государства дал во время встречи с Велько Ковачевичем, который после шести лет службы завершает свою дипломатическую миссии в нашей стране. 

Минск, подчеркнул Президент, всегда трепетно относится к назначению глав диппредставительств и очень ценит настоящую дружбу. В пример Александр Лукашенко привёл поступок посла Словакии в Беларуси. Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по случаю Великой Победы в Минске, но этот шаг повлёк неоднозначные последствия для дипломата.

Сербия – ключевой партнёр Беларуси на Балканах и единственная страна в Западной Европе, с которой у нас действует договор о свободной торговле и безвизовый режим. В прошлом году взаимный товарооборот составил почти $150 миллионов. 

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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью. Такую оценку Глава государства дал во время встречи с...
 
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