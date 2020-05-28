ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Компания Boeing возобновила производство самолётов 737 MAX

28.05.2020 16:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Корпорация Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сборке лайнеров этой модели приступило предприятие в штате Вашингтон.

Компания Boeing возобновила производство самолётов 737 MAX

Пока объемы производства будут низкими, поскольку были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности труда на рабочих местах и повышения качества продукции. Но уже в течение года компания планирует значительно увеличить число выпускаемых самолетов.

Компания Boeing возобновила производство самолётов 737 MAX

Напомним, в 2019 году авиастроительная корпорация сократила выпуск 737 MAX из-за нескольких катастроф с участием воздушных судов этой модели. А в январе 2020 года их сборка была полностью приостановлена.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Корпорация Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сборке лайнеров этой модели приступило...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коллапс белорусской промышленности: смерть "от ряда хронических заболеваний" на фоне пандемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика