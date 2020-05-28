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Компания Boeing возобновила производство самолётов 737 MAX
Источник материала: СТВ
Новости США. Корпорация Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сборке лайнеров этой модели приступило предприятие в штате Вашингтон.
Пока объемы производства будут низкими, поскольку были приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности труда на рабочих местах и повышения качества продукции. Но уже в течение года компания планирует значительно увеличить число выпускаемых самолетов.
Напомним, в 2019 году авиастроительная корпорация сократила выпуск 737 MAX из-за нескольких катастроф с участием воздушных судов этой модели. А в январе 2020 года их сборка была полностью приостановлена.
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Новости США. Корпорация Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К сборке лайнеров этой модели приступило...
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