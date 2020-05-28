ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лето отметменяется? В Беларусь опять идет похолодание

28.05.2020 17:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В первой декаде июня температура воздуха в Минске днем не поднимется выше +13..+15°С.

Дожди и грозы ожидаются в различных районах Беларуси в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют данные прогноза Белгидромета.

Прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-4°С ниже климатической нормы установилась в Беларуси. В отдельных районах страны в минувшие сутки гремели грозы, усиливался ветер до 15 метров в секунду. Штормпредупреждение из-за непогоды объявлено в стране и на 28 мая.

"28 мая (в четверг) погодные условия будет определять умеренно теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность", – сообщили синоптики.

В отдельных районах снова пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, опять может усиливаться порывистый ветер. Ночью будет +6..+11°С, днем – до +17..+22°C.

"29-30 мая (в пятницу и субботу) Беларусь окажется в зоне фронтальных систем от черноморского циклона, перемещающегося через Восточную Украину на Брянскую область", – передает Белгидромет.

В последний рабочий день ожидается облачная с прояснениями погода, утром и днем почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и сильным порывистым ветром. Температура воздуха ночью  будет находиться в пределах +7..+14°С, максимальная составит +14..+20°С.

Прогноз погоды в Беларуси на выходные

В грядущие выходные погода существенно не изменится. В субботу, 30 мая, будет облачно, на большей части территории республики пройдут дожди, днем по юго-востоку они будут сильными, снова могут греметь грозы в сопровождении ветра. Ночью воздух остынет до +8..+15°С, днем потеплеет до +13..+20°С, в восточных районах – даже до +23°С.

Воскресенье, 31 мая, будет ветреным: синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Снова прогнозируются дожди и грозы, температурные показатели будут практически аналогичны субботним.

В первые дни июня теплее не будет

Первый летний месяц в Беларуси начнется с сухой и прохладной погоды. В понедельник и вторник, 1 и 2 июня, будет преимущественно без осадков, а кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В ночное время будет +5..+12°С, днем воздух станет прогреваться до +14..+21°С.

По данным предварительного прогноза погоды на Gismeteo, в страну идет похолодание: в первой декаде июня температура воздуха в Минске днем не будет подниматься выше +13..+15°С. Ощутимо потеплеет ближе к середине месяца: так, 11 июня в столице будет +22°С.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первой декаде июня температура воздуха в Минске днем не поднимется выше +13..+15°С.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бутерброды с джемом и шоколадный торт. Повар Елизаветы II рассказал, какие блюда любит королева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика