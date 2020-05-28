Лето отметменяется? В Беларусь опять идет похолодание

Дожди и грозы ожидаются в различных районах Беларуси в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют данные прогноза Белгидромета.





Прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-4°С ниже климатической нормы установилась в Беларуси. В отдельных районах страны в минувшие сутки гремели грозы, усиливался ветер до 15 метров в секунду. Штормпредупреждение из-за непогоды объявлено в стране и на 28 мая.





"28 мая (в четверг) погодные условия будет определять умеренно теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность", – сообщили синоптики.





В отдельных районах снова пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, опять может усиливаться порывистый ветер. Ночью будет +6..+11°С, днем – до +17..+22°C.





"29-30 мая (в пятницу и субботу) Беларусь окажется в зоне фронтальных систем от черноморского циклона, перемещающегося через Восточную Украину на Брянскую область", – передает Белгидромет.





В последний рабочий день ожидается облачная с прояснениями погода, утром и днем почти по всей стране пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и сильным порывистым ветром. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах +7..+14°С, максимальная составит +14..+20°С.





Прогноз погоды в Беларуси на выходные

В грядущие выходные погода существенно не изменится. В субботу, 30 мая, будет облачно, на большей части территории республики пройдут дожди, днем по юго-востоку они будут сильными, снова могут греметь грозы в сопровождении ветра. Ночью воздух остынет до +8..+15°С, днем потеплеет до +13..+20°С, в восточных районах – даже до +23°С.





Воскресенье, 31 мая, будет ветреным: синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Снова прогнозируются дожди и грозы, температурные показатели будут практически аналогичны субботним.





В первые дни июня теплее не будет

Первый летний месяц в Беларуси начнется с сухой и прохладной погоды. В понедельник и вторник, 1 и 2 июня, будет преимущественно без осадков, а кратковременные дожди ожидаются лишь в отдельных районах. В ночное время будет +5..+12°С, днем воздух станет прогреваться до +14..+21°С.





По данным предварительного прогноза погоды на Gismeteo, в страну идет похолодание: в первой декаде июня температура воздуха в Минске днем не будет подниматься выше +13..+15°С. Ощутимо потеплеет ближе к середине месяца: так, 11 июня в столице будет +22°С.