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Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции
Источник материала: СТВ
Екатерина Чичерова, корреспондент СТВ:
Какими были венки у невест и как их создавали, рассказываем в программе
Этот венок – самый дорогой в коллекции Раисы Михайловны Вальковой. И дело не в цене – в нём выходила замуж мама. Чтобы сохранить, реликвию спрятали подальше от детских рук, но однажды происки всё же оказались успешными.
На долгие годы венок оставили в покое. Ближе к пенсии Раиса Михайловна вновь вспомнила про свою детскую шалость, тогда же появилось желание сделать самой уже новый атрибут. За первым – второй, за вторым – третий, и вот – в её коллекции уже несколько десятков венков. Технологию и материалы мастер использует те же, что и сотню лет назад: лепестки делает из цветной бумаги, формирует бутоны на проволоке и закрепляет воском.
В своём ремесле женщина пошла ещё дальше – стала изучать историю свадебных традиций по рассказам старожилов и восстанавливать венки разных деревень по фотографиям.
Раиса Валькова:
Венки были разные – бумажные, разноцветные. В нашем Любанском районе был такой венок – назывался «шапель». Шапелем его назвали, когда стали изготавливать его из бумаги. А изначально это было обычное решето. Невесту накрывали новым решетом – на голову надевали вверх дном и накрывали подстилкой. Давали в руки рушник – как дорога к молодожёну. А невесту никто не видел, пока не закончится свадьба. Никто не видел – вот родителям понравилась, поехали, договорились с родителями невесты. И у них никто не спрашивал.
Этот венок на кузьмичский манер. Фата была длинная, сделанная из марли. Сверху крепили ленты. Ленты вплетались в косы.
Этот венок сделан по примеру венка моей мамы. Только там разноцветный был, а этот уже чисто белый.
Соседняя деревня – Нежин. У них шли больше полевые цветы и ленты.
Это венок из Витебской области. Мы там были на свадьбе и увидели его. Делался ободок, были цветы прикреплены на длинных ножках и связывались красной лентой перед церковью. А после церкви уже развязывали ленту, и цветы опускались по фате.
Свадьбы справляли в основном в холодное время года, потому что в остальной период было некогда: на полях то посевная, то уборочная. Живые цветы как украшение использовали, но очень редко. Праздник длился подолгу, и они быстро становились непривлекательными. Да и знак был плохой: считалось, что если свадебный венок завянет, то и любовь пройдёт.
Кстати, некоторые семьи заменяли цветы из воскованной бумаги на изделия из накрахмаленной ткани. Но здесь были и исключения: зачастую молодые добавляли в венок настоящую зелень, а некоторые и вовсе делали выбор в пользу полностью не цветущего головного убора.
По свадебному венку можно было судить не только о финансовом положении семьи невесты, но и о её составе.
Раиса Валькова:
Как и во все времена, вкусы у молодёжи и старшего поколения не совпадали. Родители предпочитали традиционные для свадеб того времени розы, а многие невесты склонялись к разнообразию – ромашкам, василькам, колокольчикам и другим полевым цветам. Различия в выборе основывались и на поре года.
Вот сейчас цветут яблони. Вот наша яблоня – почти корона. Он тяжеловат, но зато красивый.
Основных правил при построении цветочной композиции придерживались все, но могли экспериментировать как душе угодно. Единственной догмой были вот эти молодые соцветия. Они означали будущих детей и, в целом, продолжение рода.
Кроме того, что один венок могли одалживать и другие невесты в деревне, не имеющие средств на его изготовление, атрибут в хорошем состоянии передавали по наследству.
Раиса Валькова:
В то время, как я помню, можно было купить поросёнка за 5 рублей. Но за 5 рублей венок бы не купил. Это только на бумагу, и пришлось бы делать самостоятельно. Тогда это было очень дорого – рублей 25 стоил. А самая первая пенсия моей бабули была 6 рублей.
Но в основном финальную точку ставила свекровь. Она могла разобрать головной убор по частям и украсить его элементами икону. И не только.
Раиса Валькова:
Причём, и сейчас есть желающие вернуться к истокам и сделать традиционную свадьбу с венком. Нередко к Раисе Ивановне обращаются за помощью молодые пары из разных регионов Беларуси. А иногда мастер наоборот – и сама начинает креативить в сторону современности.
Останавливаться на своём проекте Раиса Михайловна не планирует. В будущем хочет сделать специальную коллекцию и показать разнообразие венков из разных частей Любанщины. Помогает в этом районный Дом культуры, который обещал предоставить мастерице необходимые архивные фотографии. Работа начнётся уже летом, а осенью можно будет увидеть первые результаты.
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Они бывали с зельем, сиротскими и стоили как 5 поросят. Белоруска делает свадебные венки по древней традиции
Екатерина Чичерова, корреспондент СТВ:Еще в прошлом веке цветочный венок был главным атрибутом свадебного наряда. К его изготовлению относились максимально...
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