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7-летнего мальчика сбил Nissan во дворе дома

28.05.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

У ребенка перелом костей голеностопа. Этот момент попал в видео камер наблюдения. Видно, вдоль тротуара и на парковке стоят машины. Ребенок перебежал дорогу с детской площадки к подъезду, а на обратном пути не заметил двигавшийся автомобиль. Как и не заметил маленького мальчика водитель. 

 
 
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У ребенка перелом костей голеностопа. Этот момент попал в видео камер наблюдения. Видно, вдоль тротуара и на парковке стоят машины. Ребенок перебежал дорогу с...
 
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