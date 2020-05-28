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7-летнего мальчика сбил Nissan во дворе дома
Источник материала: БTУ ребенка перелом костей голеностопа. Этот момент попал в видео камер наблюдения. Видно, вдоль тротуара и на парковке стоят машины. Ребенок перебежал дорогу с детской площадки к подъезду, а на обратном пути не заметил двигавшийся автомобиль. Как и не заметил маленького мальчика водитель.
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У ребенка перелом костей голеностопа. Этот момент попал в видео камер наблюдения. Видно, вдоль тротуара и на парковке стоят машины. Ребенок перебежал дорогу с...
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