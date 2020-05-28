Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 7-летнего мальчика сбил Nissan во дворе дома У ребенка перелом костей голеностопа. Этот момент попал в видео камер наблюдения. Видно, вдоль тротуара и на парковке стоят машины. Ребенок перебежал дорогу с...

У ребенка перелом костей голеностопа. Этот момент попал в видео камер наблюдения. Видно, вдоль тротуара и на парковке стоят машины. Ребенок перебежал дорогу с детской площадки к подъезду, а на обратном пути не заметил двигавшийся автомобиль. Как и не заметил маленького мальчика водитель.