Под Чаусами пьяный на Mazda скрывался от ГАИ и сбил инспектора. Видео погони

Источник материала: Tut.by

В Чаусском районе пьяный водитель, скрываясь от ГАИ, сбил инспектора. Возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

23 мая в милицию позвонил очевидец и сообщил, что в сторону райцентра едет Mazda, водитель которой может быть пьян. Сотрудники ГАИ заметили автомобиль на окраине города и потребовали от водителя остановиться, но мужчина проигнорировал требование и начал скрываться.

Во время погони скорость движения Mazda достигала 160 км/ч. Тем не менее, через несколько километров правонарушитель не смог обогнать внедорожник с прицепом и вынужденно остановился.

— Сотрудники ГАИ попытались задержать мужчину и подбежали к иномарке. Один из инспекторов попал в салон со стороны пассажира. В этот момент водитель выкрутил руль и нажал на педаль газа, сбив его напарника: сотрудник оказался на капоте, ударился о лобовое стекло, после чего оказался на обочине. К счастью, серьезных травм он не получил, — рассказали в МВД.

После этого водитель проехал еще несколько десятков метров, однако в результате борьбы находившийся в салоне милиционер вытащил ключ из замка зажигания и машина остановилась. В итоге 36-летнего жителя Кричева задержали. Медосвидетельствование показало, что он пьян — 2,53 промилле алкоголя.

Инспекторы составили на нарушителя протокол за «пьяную» езду, а следователи возбудили уголовное дело за насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудника ОВД.