Решение каждого вопроса, поступившего во время прямой телефонной линии в Совет Республики, будет проконтролировано

Источник материала: ОНТ

Судебные тяжбы, земельные споры, проблемы ЖКХ – Совет Республики сегодня снова на прямой телефонной линии. Звонки принимал Сергей Рачков, который возглавляет комиссию по международным делам и национальной безопасности.

Впрочем, разбираться пришлось и в бытовых вопросах. Направить людей по нужному адресу, связаться с чиновниками, изучить материалы и главное – помочь.

Каждый из тех, кто обратился на прямую телефонную линию, получит компетентный ответ. Как уверяет сенатор, решение каждого вопроса будет проконтролировано.

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