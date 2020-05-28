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Решение каждого вопроса, поступившего во время прямой телефонной линии в Совет Республики, будет проконтролировано
Источник материала: ОНТ
Судебные тяжбы, земельные споры, проблемы ЖКХ – Совет Республики сегодня снова на прямой телефонной линии. Звонки принимал Сергей Рачков, который возглавляет комиссию по международным делам и национальной безопасности.
Впрочем, разбираться пришлось и в бытовых вопросах. Направить людей по нужному адресу, связаться с чиновниками, изучить материалы и главное – помочь.
Каждый из тех, кто обратился на прямую телефонную линию, получит компетентный ответ. Как уверяет сенатор, решение каждого вопроса будет проконтролировано.
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Решение каждого вопроса, поступившего во время прямой телефонной линии в Совет Республики, будет проконтролировано
Судебные тяжбы, земельные споры, проблемы ЖКХ – Совет Республики сегодня снова на прямой телефонной линии. Звонки принимал Сергей Рачков, который возглавляет...
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