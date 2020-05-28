ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Решение каждого вопроса, поступившего во время прямой телефонной линии в Совет Республики, будет проконтролировано

28.05.2020 17:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Решение каждого вопроса, поступившего во время прямой телефонной линии в Совет Республики, будет проконтролировано

Судебные тяжбы, земельные споры, проблемы ЖКХ – Совет Республики сегодня снова на прямой телефонной линии. Звонки принимал Сергей Рачков, который возглавляет комиссию по международным делам и национальной безопасности. 

Впрочем, разбираться пришлось и в бытовых вопросах. Направить людей по нужному адресу, связаться с чиновниками, изучить материалы и главное – помочь.    

Каждый из тех, кто обратился на прямую телефонную линию, получит компетентный ответ. Как уверяет сенатор, решение каждого вопроса будет проконтролировано. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебные тяжбы, земельные споры, проблемы ЖКХ – Совет Республики сегодня снова на прямой телефонной линии. Звонки принимал Сергей Рачков, который возглавляет...
 
Новости дня
Новости разные
 
"У нас здесь положение крепостных" Как застывляют подписываться за Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика