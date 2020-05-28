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За парковку на газоне с июня нужно будет платить дважды: штраф и за благоустройство

28.05.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Любителям парковаться на траве выставят счет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С 1 июня такие нарушители, кроме штрафа, будут платить и за благоустройство.

За парковку на газоне с июня нужно будет платить дважды: штраф и за благоустройство

К такой мере решили прибегнуть из-за многочисленных обращений минчан. Предприятия, которые обслуживают жилые зоны, будут фотографировать неправильно припаркованные авто и отправлять снимки в РУВД. Будет рассчитана сумма ущерба. Виновному направят претензию.

За парковку на газоне с июня нужно будет платить дважды: штраф и за благоустройство

Если водитель не оплатит счет, дело будет рассматриваться в суде. В итоге нарушитель заплатит дважды – и штраф, и ущерб за испорченный газон.

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Новости Беларуси. Любителям парковаться на траве выставят счет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С 1 июня такие нарушители, кроме штрафа, будут...
 
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