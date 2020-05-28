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Больше всего средств белорусы тратят на питание и покупку непродовольственных товаров — Белстат

28.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Больше всего средств белорусы тратят на питание и покупку непродовольственных товаров — Белстат

Белорусы большую часть своих средств в I квартале 2020 года расходовали на питание, покупку непродовольственных товаров и услуг. Об этом свидетельствует данные Белстата по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, сообщает БЕЛТА.

Согласно приведенной статистике, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1331,9 в месяц, из которых Br995,5 (74,7%) приходится на потребительские расходы. При этом больше всего белорусы тратили на питание — 39,2%, покупку непродовольственных товаров — 31,7% и оплату услуг — 26,3%.

При этом в I квартале располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1400,9 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — Br1495,1, в сельских населенных пунктах — Br1153,3.

За проанализированный Белстатом период также снизился уровень малообеспеченности в стране: он составил 4,7% (в I квартале 2019 года — 5,3%).

Больше всего средств белорусы тратят на питание и покупку непродовольственных товаров — Белстат

https://www.belta.by/

 
 
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Белорусы большую часть своих средств в I квартале 2020 года расходовали на питание, покупку непродовольственных товаров и услуг. Об этом свидетельствует данные...
 
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