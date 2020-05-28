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За гранью. Сколько белорусов находится за чертой бедности

28.05.2020 17:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси за чертой бедности находится 4,7% населения (годом ранее — 5,3%). Это следует из информации Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в первом квартале 2020 года. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих белорусов недотягивали до бюджета прожиточного минимума. С 1 мая этот показатель составляет 246,78 рубля, а до этого в течение трех месяцев был на 6,91 рубля меньше.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По данным переписи населения в 2019 году, в Беларуси проживало 9 413 446 человек. То есть за чертой бедности в первом квартале 2020 года находилось около 442 тысяч человек.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета.

Если вы или ваши близкие (или знакомые) оказались за чертой бедности или ежемесячно располагаете суммой, которая близка к размеру бюджета прожиточного минимума, и готовы для журналистского текста рассказать про свои доходы и траты, то напишите, пожалуйста, на e-mail bobkov@tutby.com, в Телеграмм (@Bobkov_tut) или в Фейсбук.

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В Беларуси за чертой бедности находится 4,7% населения (годом ранее - 5,3%). Это следует из информации Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню...
 
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