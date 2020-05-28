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Дожди, грозы и порывистый ветер. Прогноз погоды на 29 мая

28.05.2020 17:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дожди, грозы и порывистый ветер. Прогноз погоды на 29 мая

29 мая погодой будут управлять активные атмосферные фронты от циклона с центром над севером Украины. Двигаясь вдоль наших восточных границ на Брянскую область России, они принесут сильные дожди, порывистый ветер, грозы. Будьте осторожны и внимательны. 

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, местами – грозы, сильные дожди. Влажность до 100%. Ветер северный, северо-восточный умеренный, порывистый, ночью по юго-востоку, днем во многих районах страны – сильный порывистый. Атмосферное давление будет падать.

К 8:00 утра температура воздуха составит от +10°C по западу до +14°C в юго-восточных регионах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее. В середине дня воздух немного прогреется – от +13°C по северо-западу и в центральных районах до +18°C по востоку. К вечеру температура существенно не изменится и составит от +12°C по юго-западу до +16°C по юго-востоку.

В выходные дни, улучшение погоды ждать не стоит. Влияние циклона сохранится. Ожидается преобладание облачной погоды. Повсеместно пройдут продолжительные дожди, по юго-восточной половине сильные. Прогремят грозы. Ветер северо-восточный и северный, порывистый. Температура воздуха ночью +8…+15°C, днем +13…+20°C, по северо-востоку воздух прогреется до +23°C. В начале следующей недели погода улучшиться, атмосферное давление вырастет, облаков и дождей станет меньше, ветер начнет стихать. По предварительному прогнозу, в первой пятидневке июня настоящего летнего тепла не будет.

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29 мая погодой будут управлять активные атмосферные фронты от циклона с центром над севером Украины. Двигаясь вдоль наших восточных границ на Брянскую область...
 
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