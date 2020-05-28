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Лукашенко подписал указ по зарплатам бюджетников
Источник материала: Tut.by
Президентским указом из-за пандемии ввели новшества по зарплатам работников бюджетных организаций. Документ предусматривает доплаты до "минималки" при вынужденной неполной занятости или объявлении простоя в организации.
"В качестве дополнительного возможного источника финансирования расходов бюджетных организаций в случае недостаточности средств от приносящей доходы деятельности определены средства республиканского и местных бюджетов", - отмечают в пресс-службе президента.
Новшества предусмотрены указом президента №179 179 "Об оплате труда". Документ приняли для того, чтобы повысить уровень соцзащищенности работников бюджетной сферы, а также обеспечить устойчивое функционирование бюджетных организаций и отдельных (находящихся за границей) учреждений в условиях преодоления в мировой и национальной экономике последствий реализуемых противоэпидемических мер, уточняют в пресс-службе президента.
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Президентским указом из-за пандемии ввели новшества по зарплатам работников бюджетных организаций. Документ предусматривает доплаты до «минималки» при...
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