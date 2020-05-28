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"Беллегпром" переводит счета из частных банков в государственные

28.05.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

"Беллегпром" разработал меры по поддержке предприятий отрасли в условиях пандемии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Беллегпром" переводит счета из частных банков в государственные

"Концерном разработан ряд мер по поддержке предприятий отрасли в непростых условиях, связанных с пандемией. Руководство "Беллегпрома" приняло решение о переводе счетов, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в государственные - Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк, - чтобы повысить эффективность взаимодействия с банковским сектором в части максимально оперативной реализации различных форм поддержки бизнеса", - сказали в пресс-службе.

Данное решение было принято в рамках проводимого концерном владельческого надзора, в том числе с учетом разработанных предприятиями "стрессовых" бизнес-планов.

Концерн "Беллегпром" был образован в 1992 году. В его состав входят предприятия текстильной, трикотажной, швейной и кожевенно-обувной отраслей. "Беллегпром" формирует условия для эффективной работы предприятий, для удовлетворения потребностей населения страны в товарах легкой промышленности, продвигает белорусскую продукцию на зарубежных рынках.

 
 
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  "Беллегпром" разработал меры по поддержке предприятий отрасли в условиях пандемии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна. "Концерном разработан...
 
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