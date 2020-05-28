"Беллегпром" переводит счета из частных банков в государственные

Источник материала: Виртуальный Брест

"Беллегпром" разработал меры по поддержке предприятий отрасли в условиях пандемии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.





"Концерном разработан ряд мер по поддержке предприятий отрасли в непростых условиях, связанных с пандемией. Руководство "Беллегпрома" приняло решение о переводе счетов, за исключением счетов по учету кредитной задолженности, из частных банков в государственные - Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк, - чтобы повысить эффективность взаимодействия с банковским сектором в части максимально оперативной реализации различных форм поддержки бизнеса", - сказали в пресс-службе.

Данное решение было принято в рамках проводимого концерном владельческого надзора, в том числе с учетом разработанных предприятиями "стрессовых" бизнес-планов.

Концерн "Беллегпром" был образован в 1992 году. В его состав входят предприятия текстильной, трикотажной, швейной и кожевенно-обувной отраслей. "Беллегпром" формирует условия для эффективной работы предприятий, для удовлетворения потребностей населения страны в товарах легкой промышленности, продвигает белорусскую продукцию на зарубежных рынках.