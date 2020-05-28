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Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина

28.05.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Попытка скрыться от инспекторов ДПС не увенчалась успехом для двух пьяных водителей. Так, в воскресенье около половины третьего ночи на автодороге М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ» внимание сотрудников ГАИ Дрогичинского РОВД привлек автомобиль «Хендай Акцент», которому был подан сигнал об остановке. Однако водитель проигнорировал требование и ускорился.

Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина

фото - иллюстрация

Включив проблесковые маячки синего и красного цветов, правоохранители начали преследование. Спустя непродолжительное время женщина-водитель не справилась с управлением, съехала с проезжей части и остановилась. Когда инспекторы приблизились к автомобилю, то за рулем уже находился мужчина, который, как было установлено позже, поменялся местами с подругой.

Во время общения с гражданами сотрудники милициии по внешним признакам предположили, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. На предложение пройти медосвидетельствование последние отказались.

За управление в состоянии опьянения в отношении 32-летней кобринчанки, которая признала факт управления транспортным средством, составлен административный протокол. По результатам рассмотрения водитель лишена права управления сроком на три года и подвергнута денежному штрафу в размере 50 базовых величин.

Видео ОГАИ Дрогичинского РОВД

Благодаря неравнодушному горожанину второй пьяный водитель задержан инспекторами ГАИ в Каменце.

24 мая в ОДС Каменецкого РОВД позвонил местный житель и сообщил, что к торговому объекту, расположенному на улице 70 лет Октября, подъехал автомобиль «Рено» за рулем которого предположительно находится пьяный водитель. Подъезжая к магазину, провоохранители увидели, как указанный в сообщении автомобиль начал движение.

Инспекторы включили проблесковые маячки красного и синего цветов и через громкоговорящее устройство высказали требование об остановке, которое водитель легковушки проигнорировал и попытался уйти от погони. Однако на втором километре автодороги Р7 «Каменец-Жабинка-Федьковичи» был задержан.

Видео ОГАИ Каменецкого РОВД.

По визуальным признакам было понятно, что 37-летний житель Каменца находился в состоянии опьянения. От освидетельствования он отказался. Составлены административные протоколы, в том числе за нетрезвое вождение, мелкое хулиганство и неповиновение.

В настоящее время водитель отбывает 15 суток административного ареста в изоляторе временного содержания Каменецкого РОВД за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел и мелкое хулиганство. Также в отношении нарушителя будут рассмотрены административные протоколы за нетрезвое вождение и не выполнение требований об остановке.

За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Госавтоинспекция области обращается к участникам дорожного движения и призывает их не оставаться безучастными и равнодушными. Если вы знаете или предполагаете, что за рулем может находиться нетрезвый водитель,набирайте «102». Помните, что алкоголь и руль – вещи несовместимые!

ГАиП ГАИ УВД

Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина

Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина

Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина
Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина

Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина

 
Теги: Гомель
 
 
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  Попытка скрыться от инспекторов ДПС не увенчалась успехом для двух пьяных водителей. Так, в воскресенье около половины третьего ночи на автодороге М10...
 
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