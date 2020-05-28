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Сотрудники ГАИ задержали нетрезвых водителей, один из которых - молодая женщина
28.05.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Попытка скрыться от инспекторов ДПС не увенчалась успехом для двух пьяных водителей. Так, в воскресенье около половины третьего ночи на автодороге М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ» внимание сотрудников
фото - иллюстрация
Включив проблесковые маячки синего и красного цветов, правоохранители начали преследование. Спустя непродолжительное время женщина-водитель не справилась с управлением, съехала с проезжей части и остановилась. Когда инспекторы приблизились к автомобилю, то за рулем уже находился мужчина, который, как было установлено позже, поменялся местами с подругой.
Во время общения с гражданами сотрудники милициии по внешним признакам предположили, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. На предложение пройти медосвидетельствование последние отказались.
За управление в состоянии опьянения в отношении 32-летней кобринчанки, которая признала факт управления транспортным средством, составлен административный протокол. По результатам рассмотрения водитель лишена права управления сроком на три года и подвергнута денежному штрафу в размере 50 базовых величин.
Видео ОГАИ Дрогичинского РОВД
Благодаря неравнодушному горожанину второй пьяный водитель задержан инспекторами ГАИ в Каменце.
24 мая в ОДС Каменецкого РОВД позвонил местный житель и сообщил, что к торговому объекту, расположенному на улице 70 лет Октября, подъехал автомобиль «Рено» за рулем которого предположительно находится пьяный водитель. Подъезжая к магазину, провоохранители увидели, как указанный в сообщении автомобиль начал движение.
Инспекторы включили проблесковые маячки красного и синего цветов и через громкоговорящее устройство высказали требование об остановке, которое водитель легковушки проигнорировал и попытался уйти от погони. Однако на втором километре автодороги Р7 «Каменец-Жабинка-Федьковичи» был задержан.
Видео ОГАИ Каменецкого РОВД.
По визуальным признакам было понятно, что 37-летний житель Каменца находился в состоянии опьянения. От освидетельствования он отказался. Составлены административные протоколы, в том числе за нетрезвое вождение, мелкое хулиганство и неповиновение.
В настоящее время водитель отбывает 15 суток административного ареста в изоляторе временного содержания Каменецкого РОВД за неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел и мелкое хулиганство. Также в отношении нарушителя будут рассмотрены административные протоколы за нетрезвое вождение и не выполнение требований об остановке.
Госавтоинспекция области обращается к участникам дорожного движения и призывает их не оставаться безучастными и равнодушными. Если вы знаете или предполагаете, что за рулем может находиться нетрезвый водитель,набирайте «102». Помните, что алкоголь и руль – вещи несовместимые!
ГАиП ГАИ УВД
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