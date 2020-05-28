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Лукашенко подписал указы по социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации

28.05.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал два указа, направленных на повышение социальной защищенности работников в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий реализуемых противоэпидемических мер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко подписал указы по социальной защите работников в условиях сложной эпидситуации

Глава государства подписал указ №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан". Документ принят в целях минимизации влияния на экономику Беларуси мировой эпидемиологической ситуации и обеспечения социальной стабильности.

Указом предусмотрена возможность получения нанимателями субсидий для доплаты до минимальной заработной платы своим работникам в случае их вынужденной неполной занятости или объявления простоя в период с 1 мая по 31 июля, а также уплаты взносов в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения.

Решение о предоставлении субсидий будет приниматься местным исполнительным и распорядительным органом, а перечисление денежных средств - органом Фонда социальной защиты населения.

Указом также предусмотрено продление по 31 августа периода предоставления государственной адресной поддержки в виде ежемесячного социального пособия гражданам, у которых в мае-июле текущего года истекает срок действия такого пособия.

Еще один документ, подписанный сегодня Президентом, - указ №179 "Об оплате труда". Он принят в целях повышения уровня социальной защищенности работников бюджетной сферы, а также обеспечения устойчивого функционирования бюджетных организаций и отдельных (находящихся за границей) учреждений в условиях преодоления в мировой и национальной экономиках последствий реализуемых противоэпидемических мер.

Указом предусматривается поддержание заработной платы работников бюджетных организаций на уровне не ниже размера минимальной заработной платы и осуществление им соответствующих доплат в случае вынужденной неполной занятости или объявления простоя.

В качестве дополнительного возможного источника финансирования расходов бюджетных организаций в случае недостаточности средств от приносящей доходы деятельности определены средства республиканского и местных бюджетов.

 
 
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