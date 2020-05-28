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Правоохранители Барановичей и Минска задержали серийного похитителя велосипедов
28.05.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Последнее время 22-летний житель Барановичей трудился в одном из увеселительных заведений Минска. Потеряв работу, «минчанин» лишился хорошего заработка, но не собирался отказываться от прежнего образа жизни.
Тогда фигурант решил получать доход криминальным путем – вернулся к себе на родину и в течение нескольких дней похищал из подъездов не пристегнутые жителями велосипеды.
Четыре двухколесных транспортных средства на общую сумму более 1000 рублей молодой человек на личной машине и поезде перевозил в Минск, где также совершил несколько аналогичных краж. С его «помощью» у минчан бесследно исчезли пять "железных коней", которые мужчина доставил в Барановичи. Похищенное имущество продал по объявлениям через Интернет. Деньги потратил на личные нужды.
Сотрудниками уголовного розыска Барановичского ГОВД совместно с сыщиками Октябрьского РОВД Минска барановчанин задержан в столице. Следователями дана правовая оценка его действиям.
ОИОС УВД, видео ОУР Барановичского ГОВД
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Последнее время 22-летний житель Барановичей трудился в одном из увеселительных заведений Минска. Потеряв работу, «минчанин» лишился хорошего заработка, но не...
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