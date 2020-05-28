Правоохранители Барановичей и Минска задержали серийного похитителя велосипедов

Источник материала: Виртуальный Брест

Последнее время 22-летний житель Барановичей трудился в одном из увеселительных заведений Минска. Потеряв работу, «минчанин» лишился хорошего заработка, но не собирался отказываться от прежнего образа жизни.





Тогда фигурант решил получать доход криминальным путем – вернулся к себе на родину и в течение нескольких дней похищал из подъездов не пристегнутые жителями велосипеды.

Четыре двухколесных транспортных средства на общую сумму более 1000 рублей молодой человек на личной машине и поезде перевозил в Минск, где также совершил несколько аналогичных краж. С его «помощью» у минчан бесследно исчезли пять "железных коней", которые мужчина доставил в Барановичи. Похищенное имущество продал по объявлениям через Интернет. Деньги потратил на личные нужды.

Сотрудниками уголовного розыска Барановичского ГОВД совместно с сыщиками Октябрьского РОВД Минска барановчанин задержан в столице. Следователями дана правовая оценка его действиям.

Значительному увеличению количества краж велосипедов зачастую способствует беспечность самих владельцев. Соблюдение мер предосторожности поможет вам обеспечить сохранность имущества: - не оставляйте велосипеды в местах общего пользования без присмотра; - оборудуйте транспортное средство устройством блокировки колес; - крепите велосипед к стационарным предметам при помощи специализированного пристегивающегося замка; - при отсутствии паспорта на велосипед перепишите его точное название, модель и номер рамы для обеспечения его оперативной идентификации в случае хищения.

ОИОС УВД, видео ОУР Барановичского ГОВД