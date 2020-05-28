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Правоохранители Барановичей и Минска задержали серийного похитителя велосипедов

28.05.2020 18:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Последнее время 22-летний житель Барановичей трудился в одном из увеселительных заведений Минска. Потеряв работу, «минчанин» лишился хорошего заработка, но не собирался отказываться от прежнего образа жизни.

Правоохранители Барановичей и Минска задержали серийного похитителя велосипедов

Тогда фигурант решил получать доход криминальным путем – вернулся к себе на родину и в течение нескольких дней похищал из подъездов не пристегнутые жителями велосипеды.

Четыре двухколесных транспортных средства на общую сумму более 1000 рублей молодой человек на личной машине и поезде перевозил в Минск, где также совершил несколько аналогичных краж. С его «помощью» у минчан бесследно исчезли пять "железных коней", которые мужчина доставил в Барановичи. Похищенное имущество продал по объявлениям через Интернет. Деньги потратил на личные нужды.

Сотрудниками уголовного розыска Барановичского ГОВД совместно с сыщиками Октябрьского РОВД Минска барановчанин задержан в столице. Следователями дана правовая оценка его действиям.

Значительному увеличению количества краж велосипедов зачастую способствует беспечность самих владельцев. Соблюдение мер предосторожности поможет вам обеспечить сохранность имущества:

- не оставляйте велосипеды в местах общего пользования без присмотра;

- оборудуйте транспортное средство устройством блокировки колес;

- крепите велосипед к стационарным предметам при помощи специализированного пристегивающегося замка;

- при отсутствии паспорта на велосипед перепишите его точное название, модель и номер рамы для обеспечения его оперативной идентификации в случае хищения. 

ОИОС УВД, видео ОУР Барановичского ГОВД

 
Теги: Минск
 
 
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  Последнее время 22-летний житель Барановичей трудился в одном из увеселительных заведений Минска. Потеряв работу, «минчанин» лишился хорошего заработка, но не...
 
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