|
Упал с 8-метровой высоты. В Минске 46-летний рабочий погиб на стройплощадке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 46-летний рабочий погиб на стройплощадке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Трагедия произошла на улице Пономаренко.
Строитель выполнял работы на лесах и, оступившись, упал с 8-метровой высоты. От полученных травм он скончался на месте. Известно, что мужчина был начальником монтажного участка. Подробности сейчас выясняют следователи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 46-летний рабочий погиб на стройплощадке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Трагедия произошла на улице Пономаренко. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)