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Блины без вреда для фигуры: 7 секретов приготовления

28.05.2020 20:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Блины без вреда для фигуры: 7 секретов приготовления

Как побаловать себя блинами и не навредить фигуре? Делимся секретами приготовления диетических, но при этом таких же аппетитных, нежных и тающих во рту блинов.

1. Добавляйте к обычной пшеничной муке ячневую, ржаную или гречневую, овсяные хлопья. Полезно готовить блины на пшеничной муке первого или второго сорта. Таким образом значительно повышается содержание пищевых волокон, обеспечивающее чувство сытости без избытка калорий. Блины из цельнозерновой муки содержат высокое количество микроэлементов – кальция, железа, фосфора и витаминов группы В.

2. Если используете для приготовления блинного теста молоко, то лучше брать с небольшой жирностью, можно развести его с водой. Замечательно будет заменить молоко сывороткой или нежирным кефиром. 

3. Можно добавить яйца в блинное тесто, но идеальный вариант – только белки, которые желательно тщательно взбить. Тогда блины станут лёгкими и воздушными. Переесть их будет практически невозможно.

4. Сведите к минимуму содержание соли и сахара в блинах. 

5. Жарить блины пп нужно, смазав сковороду бумажной салфеткой слегка пропитанной маслом. Ведь сочетание простых углеводов с жирами недопустимо в правильном питании, иначе почти все съеденное превратится в жировые отложения. 

6. Диетическую ценность блинов повышают начинки из нежирного творога, фарша из отварной куриной грудки, нежирной говядины, тушенных овощей, фруктов и ягод.

7. Фрукты и мед являются замечательной альтернативой сахару в блинах. Используйте их в качестве начинки вместо варенья. Наиболее полезные фруктово-ягодные варианты начинки – клубника, яблоки, изюм, черника, банан. Овощные – из кабачка, капусты, зелени с добавлением нежирного сыра. Вместо сметаны возьмите натуральный йогурт.

8. Чтобы съеденные блины, даже пп-блины, не принесли вреда фигуре, рекомендуется употреблять их на завтрак. Так калории от блюда будут полностью израсходованы в течении дня.

Фото: gastronom.ru

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Как побаловать себя блинами и не навредить фигуре? Делимся секретами приготовления диетических, но при этом таких же аппетитных, нежных и тающих во рту блинов....
 
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