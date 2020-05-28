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В Эстонию с 1 июня граждане 16 стран смогут въезжать без прохождения карантина

29.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Эстонию с 1 июня граждане 16 стран смогут въезжать без прохождения карантина

По решению правительства Эстонии, с 1 июня граждане 16 стран Шенгенской зоны могут въезжать без обязательства отбывать карантин, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, пишет БЕЛТА

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что на карантине должны будут оставаться приехавшие в Эстонию из Швеции, Бельгии, Португалии, Мальты, Люксембурга, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также из Великобритании и Ирландии.

«Список будут пересматривать раз в неделю. По наметившимся тенденциям улучшения эпидемиологической ситуации можно сказать, что эти страны будут постепенно исключаться из списка», — сказал Урмас Рейнсалу.

Беспрепятственно могут въехать в Эстонию граждане Австрии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, Словении и Швейцарии.

https://www.belta.by/

 
 
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По решению правительства Эстонии, с 1 июня граждане 16 стран Шенгенской зоны могут въезжать без обязательства отбывать карантин, сообщает эстонская...
 
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