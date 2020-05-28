В Эстонию с 1 июня граждане 16 стран смогут въезжать без прохождения карантина

Источник материала: Вороновская газета





По решению правительства Эстонии , с 1 июня граждане 16 стран Шенгенской зоны могут въезжать без обязательства отбывать карантин, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR , пишет БЕЛТА .

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что на карантине должны будут оставаться приехавшие в Эстонию из Швеции, Бельгии, Португалии, Мальты, Люксембурга, Италии, Испании, Нидерландов и Дании, а также из Великобритании и Ирландии.

«Список будут пересматривать раз в неделю. По наметившимся тенденциям улучшения эпидемиологической ситуации можно сказать, что эти страны будут постепенно исключаться из списка», — сказал Урмас Рейнсалу.

Беспрепятственно могут въехать в Эстонию граждане Австрии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, Словении и Швейцарии.

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