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Лебедь запутался в рыболовных сетях в Сенненском районе: ему помогли спасателям

28.05.2020 20:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лебедь запутался в рыболовных сетях в Сенненском районе: ему помогли спасателям

28 мая в Сенненском районе спасли лебедя, который запутался в сетях, сообщили БЕЛТА в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.





Отдыхающие на озере Обальцы возле деревни Мелихово увидели птицу, попавшую в беду, и позвонили спасателям. На помощь лебедю сразу же прибыли сотрудники МЧС и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Спасатели на лодке доставили птицу на берег и освободили от рыболовной снасти. Жизнь лебедя сейчас вне опасности.

Фото: Сенненская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды

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28 мая в Сенненском районе спасли лебедя, который запутался в сетях, сообщили БЕЛТА в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Отдыхающие...
 
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