|
Лебедь запутался в рыболовных сетях в Сенненском районе: ему помогли спасателям
Источник материала: ОНТ
28 мая в Сенненском районе спасли лебедя, который запутался в сетях,
Отдыхающие на озере Обальцы возле деревни Мелихово увидели птицу, попавшую в беду, и позвонили спасателям. На помощь лебедю сразу же прибыли сотрудники МЧС и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Спасатели на лодке доставили птицу на берег и освободили от рыболовной снасти. Жизнь лебедя сейчас вне опасности.
Фото: Сенненская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 мая в Сенненском районе спасли лебедя, который запутался в сетях, сообщили БЕЛТА в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Отдыхающие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)