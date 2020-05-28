Лебедь запутался в рыболовных сетях в Сенненском районе: ему помогли спасателям

Источник материала: ОНТ

28 мая в Сенненском районе спасли лебедя, который запутался в сетях, сообщили БЕЛТА в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.















Отдыхающие на озере Обальцы возле деревни Мелихово увидели птицу, попавшую в беду, и позвонили спасателям. На помощь лебедю сразу же прибыли сотрудники МЧС и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Спасатели на лодке доставили птицу на берег и освободили от рыболовной снасти. Жизнь лебедя сейчас вне опасности.

Фото: Сенненская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды

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