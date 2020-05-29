|
FITCH: белорусские банки вступают в кризис с высоким уровнем рисков
Источник материала: Партизан
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларусбанка, Белинвестбанка на уровне «B». Прогноз по рейтингам стабильный.
Подтверждение рейтингов отражает мнение Fitch об ограниченной вероятности того, что суверен предоставит своевременную поддержку этим банкам.
Fitch ожидает, что слабая внутренняя экономическая активность и ограничения внешних рынков плохо повлияют на финансовые профили банков, экспортеров, заемщиков и окажут давление на обменный курс, что приведет к ухудшению качества активов, прибыли и капитализации банков.
Банки вступают в кризис с относительно высоким уровнем рисков, что также объясняется вовлечением в приоритетное финансирование заемщиков из госсектора. На конец 2019 года доля обесцененных кредитов в Беларусбанке составляла 13,5% всех кредитов. Обесцененные кредиты Белинвестбанка — 9,8%. Резервы на потери по займам в Беларусбанке составляли скромные 8,5% от валовых кредитов, а в Белинвестбанке — 9,1%.
Fitch ожидает ухудшения показателей качества активов в 2020 году, когда банки будут искать варианты реструктуризации, из-за того, что заемщики будут в большей степени затронуты кризисом.
Ссуды, просроченные более чем на 90 дней, у банков были низкими: 1,5% кредитов у Беларусбанка и 0,9% у Белинвестбанка на конец 2019 года. По мнению Fitch, это произошло из-за длительных льготных периодов, реструктуризации кредитов и регулярного рефинансирования проблемных или слабых компаний, что позволило этим заемщикам производить регулярные выплаты по долгам без уменьшения доли заемных средств.
В 2020 году рейтинговое агентство ожидает, что на показатели платежеспособности будут оказывать влияние более низкие доходы, обусловленные ограниченным новым кредитованием, более высокими расходами на финансирование и растущими потребностями в резервировании, а также ростом взвешенных по риску активов из-за ослабления белорусского рубля.
Рентабельность банков была разумной в 2019 году на фоне более низких затрат на финансирование и продолжающегося роста кредитования, а прибыль обоих банков до обесценения достигла солидных 6% от средней суммы валовых кредитов. Однако уровни собираемых процентов по кредитам в обоих банках в случае прекращения масштабного рефинансирования кредитов для заемщиков с высоким уровнем риска могут быть значительно ниже. Операционная прибыль Беларусбанка на уровне 2,7% была сильнее, чем 1% Белинвестбанка, в основном из-за более низких затрат на риск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларусбанка, Белинвестбанка на уровне «B». Прогноз по рейтингам стабильный.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)