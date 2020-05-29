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Пять очень простых способов оживить интимную жизнь

29.05.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале отношений все кажется ярче: и трава зеленее, и еда вкуснее, и дни веселее. Но чем дальше, тем больше совместная жизнь начинается приедаться, а партнер — наскучивать. Чтобы такого не случалось, нужно работать над своими отношениями, в том числе — над интимной их частью. Для многих белорусов внести в секс разнообразие — это страшно, нервно и вообще «а вдруг чего случится». Именно для таких людей LADY подготовила ну очень простые способы, которые помогут по-новому раскрыть интим в паре. Надо же с чего-то начинать.


Фото: Ava Sol, unsplash.com

1. Сменить место действия

Классика жанра — заниматься сексом в том же месте, где мы спим. То есть в кровати (ну или на диване, тут уж у кого как). Но в вашей квартире, даже если она очень маленькая, есть масса вариантов для экспериментов. Взять хотя бы пол, ванну, письменный стол, стиральную машину… Если она достаточно крепкая, конечно, а вы весите не под 100 килограммов. Уверяем вас, что такое банальное перемещение уже подарит новые ощущения. Только убедитесь, что выбранное место достаточно чистое: не забывайте об интимной гигиене.

Предупреждение: прежде чем опробовать новую точку опоры, проверьте ее на устойчивость и надежность. Есть шанс, что после использования старой табуретки после секса вы пойдете не в душ, а уедете в ближайшую травматологию.

2. «Отключить» органы зрения

Причем мы говорим не о том, чтобы просто закрыть глаза, а об использовании повязки. Так вы точно не сможете подсмотреть, что происходит — даже на одну секундочку. Известный факт: как только у нас отключается орган чувств, сразу начинают активизироваться другие. Проверьте: без «картинки» в мозгу тактильные ощущения станут ярче и, возможно, вы даже откроете для себя партнера по-новому.

Предупреждение: лучше, если глаза будут закрыты лишь у одного партнера. Во-первых, в целях безопасности, во-вторых, все же лучше, если кто-нибудь из вас будет контролировать ситуацию и совершать движения с умом. Поменяетесь ролями в следующий раз!


Фото: Carol Oliver, unsplash.com

3. Сменить средство контрацепции

Привыкли покупать одни и те же презервативы, потому что они хорошо сидят и никогда не подводят? Здорово. Но если вы купите другие хотя бы раз, это уже придаст новых впечатлений. Помните, что презервативы бывают не только разных форм, но еще и цветов. А в некоторых магазинах «для взрослых» вы можете поискать ультратонкие японские презервативы: они достаточно дорогие в сравнении с «масс-маркетом», но и ощущения будут совсем другими. Главное — покупайте средства контрацепции в проверенных местах и от проверенных производителей.

Предупреждение: прочитайте инструкцию к новому средству, даже если вы уверены, что знаете о его использовании все. Разные производители — разные правила игры. Иначе эксперимент может случайно закончиться не самым приятным сюрпризом.

4. Добавьте «раздражителей»

Нет-нет, мы не о том, чтобы перед сексом поссориться для разжигания страсти — это вообще не метод. Мы говорим о маленьких деталях, которые незаметно для нас создают атмосферу. Вспомните, каким парфюмомом вы пользовались в начале ваших отношений? Если вы его сменили, купите такой же сегодня — удивитесь, насколько запах из приятных воспоминаний может придать страсти. Если не хотите экспериментировать с запахами, попробуйте заниматься сексом под разную музыку, оденьте что-нибудь нетипичное для вас, купите деликатес, который никогда не пробовали, и разделите эти впечатления. В конце концов, изучите новую позу! Об этом также говорил психолог Павел Зыгмантович в одном из наших видео.

Предупреждение: при выборе «раздражителя» помните об особенностях друг друга. Может быть, у партнера аллергия на клубнику или корицу, а у вас — скручивает спину в определенных положениях тела? Обсудите это, чтобы ваша инициатива не превратилась в проблему.


Фото: Artem Labunsky, unsplash.com

5. Попробовать простые игрушки

Многие товары из магазинов «для взрослых» пугают тех, кто слегка закрепощен и раньше никогда не был в таких местах. Но мы и не предлагаем вам сразу внедрять в свою жизнь весь ассортимент этих магазинов — тем более не всем это нравится и вообще нужно. Но там можно найти для себя какие-то небольшие аксессуары, которые выглядят «нестрашно»: те же наклейки для сосков, интересные костюмы, леденцы в форме гениталий или смазки с разными вкусами и эффектами. Проконсультируйтесь с продавцом — вам подскажут что-нибудь. Только не стесняйтесь говорить о своих желаниях.

Предупреждение: помните, что не стоит экспериментировать и заменять профессиональные средства на подручные. Например, для игр с воском используются специальные свечи с низкой температурой плавления. Взять обычную свечу из супермаркета и использовать ее в качестве секс-игрушки — опасно.

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LADY собрала все методы из своих статей в одну удобную памятку. Надеемся только, что случая ее применить даже не будет, потому что с сексом у вас и так все хорошо.
 
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