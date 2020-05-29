Источник материала: ОНТ

Агропромышленный комплекс Беларуси наращивает объемы производства и экспорта, несмотря на условия пандемии. Об этом сообщили в Минсельхозпроде.

По итогам I квартала уровень валового производства в аграрном секторе вырос на 5,5%, а экспорт продовольствия – почти на 10%. Белорусским аграриям впервые удалось довести свою долю в общем экспорте страны до рекордного значения – почти 22%. Это итоги взвешенной политики в отношении COVID-19, которая позволила не столкнуться с серьезными проблемами, отмечаемыми в некоторых странах.

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