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Бостонский марафон впервые за свою историю станет виртуальным

29.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Престижный ежегодный Бостонский марафон в этом году состоится в виртуальном режиме из-за карантинных мероприятий, связанных с COVID-19.



Вместо этого участникам предлагается "виртуальный забег" где с документированными доказательствами преодоление 42-километровой дистанции, сообщает Укринформ.

"Нашим приоритетом остается сохранение здоровья общины, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и поклонников", - заявил в связи с этим директор Атлетической ассоциации Бостона Том Грилк.

Он отметил, что 124-й Бостонский марафон будет проведен в виртуальном формате.

"Поскольку мы не можем сделать так, чтобы мир пришел в Бостон в сентябре, мы приведем Бостон до всего мира для проведения исторического, 124-го Бостонского марафона", - отметил Грилк.


Всем зарегистрированным участникам нынешнего спортивного события будет предложен возврата регистрационных взносов, и параллельно спортсмены будут иметь возможность принять участие в "виртуальной альтернативе" марафона. Участники этого забега должны в период с 7 по 14 сентября преодолеть 42-километровую дистанцию не более чем за шесть часов и предоставить доказательства организаторам.

Бостонский марафон-2020 был изначально запланирован на 20 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 мэр Бостона Мартин Уолш перенес событие на 14 сентября. Забеги в Бостоне проводятся с 1897 года и ни разу не прерывались. Бостонский марафон считается одним из самых престижных в мире.
 
 
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Престижный ежегодный Бостонский марафон в этом году состоится в виртуальном режиме из-за карантинных мероприятий, связанных с COVID-19.
 
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