В связи с установившейся теплой погодой и угрозой возникновения пожаров в лесном фонде на территории Смолевичского района с 26 мая вводятся ограничения на посещения лесного фонда.

При наступлении III класса пожарной опасности вводится запрет на въезд на территорию лесного фонда транспортных средств, разведение костров вне специально отведенных мест, проведение работ, не связанных с ведением лесного хозяйства, а также организацию массовых мероприятий.

В Смолевичском РОЧС напомнили, что граждане, нарушившие запрет на посещение лесов, могут быть привлечены к административной ответственности (ст. 15.29 КоАП).

Не забывайте, что в случае уничтожения либо повреждения леса в результате неосторожного обращения с огнем, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, УК РБ предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа или наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, немедленно позвоните по телефону 101 или 112.

Лидия СУДНИКОВИЧ.