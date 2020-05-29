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Ледовый дворец в Минске закрывается на профилактику до конца июля

29.05.2020 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ледовый Дворец спорта, расположенный на улице Притыцкого в Минске, закрывается на профилактику, сообщает официальный сайт спортивного объекта.



"С 8 июня по 31 июля Ледовый Дворец закрывается на ремонтно-профилактические работы", - говорится в сообщении. 

Вместе с тем, во время профилактики продолжит работу тренажерный зал, также будут доступны столы для игры в настольный теннис.

Основным назначением Ледового Дворца спорта Минской области является проведение матчей по хоккею с шайбой, соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и другим ледовым видам спорта.


Предусмотрена возможность трансформирования хоккейной коробки в площадку для игровых видов спорта, спортивных единоборств, тенниса, тяжелой атлетики, гимнастики, бокса, а также в сцену для проведения концертов и других зрелищных мероприятий.

В свободное от спортивных мероприятий время ледовая площадка задействована для проведения массовых катаний на коньках.
 
Теги: Минск
 
 
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Ледовый Дворец спорта, расположенный на улице Притыцкого в Минске, закрывается на профилактику, сообщает официальный сайт спортивного объекта.
 
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