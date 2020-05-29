Ледовый дворец в Минске закрывается на профилактику до конца июля









"С 8 июня по 31 июля Ледовый Дворец закрывается на ремонтно-профилактические работы", - говорится в сообщении.





Вместе с тем, во время профилактики продолжит работу тренажерный зал, также будут доступны столы для игры в настольный теннис.





Основным назначением Ледового Дворца спорта Минской области является проведение матчей по хоккею с шайбой, соревнований по фигурному катанию, шорт-треку и другим ледовым видам спорта.









Предусмотрена возможность трансформирования хоккейной коробки в площадку для игровых видов спорта, спортивных единоборств, тенниса, тяжелой атлетики, гимнастики, бокса, а также в сцену для проведения концертов и других зрелищных мероприятий.





В свободное от спортивных мероприятий время ледовая площадка задействована для проведения массовых катаний на коньках.