



Стоматологи постепенно возвращаются к оказанию плановой помощи

В связи с эпидемиологической ситуацией был изменен режим работы стоматологических отделений и клиник по всей республике.

Коснулось это и отделения стоматологии УЗ «Смолевичская ЦРБ».

— Специфика работы стоматологов такова, что мы работаем с высокоскоростными вращающимися инструментами с водным охлаждением, — поясняет врач стоматолог-терапевт (заведующий) стоматологическим отделением УЗ «Смолевичская ЦРБ» Валерия Ивановская, — в результате работы генерируется большое количество аэрозолей. Представители микромира полости рта могут передаваться врачу через контакт со слизистой оболочкой, с каплями и аэрозолями от зараженного пациента. При сборе анамнеза мы не можем быть уверены в том, что пациент, пришедший на прием, не является носителем вируса. Тем более, у многих людей течение болезни протекает бессимптомно.

Несмотря на ограничения, специалисты отделения оказывали помощь пациентам в экстренных и неотложных случаях, когда отсутствие лечения или наблюдения могло привести к ухудшению клинической ситуации и представляло угрозу для жизни и здоровья. Прием вели как стоматологи-хирурги, так и стоматологи-терапевты.

— Мы лишь ограничили плановый прием пациентов, — комментирует Валерия Петровна, — но как таковая стоматология не закрывалась. Помощь была доступна. А сейчас мы начинаем возобновлять работу в штатном режиме. Конечно, все это будет проходить не так быстро. Постепенно возобновляется работа ортопедии и внебюджетное оказание стоматологической помощи. Готовимся начать плановую запись пациентов. На данный момент мы работаем по посещаемости. Пришел человек — его приняли.

Средствами защиты стоматологи обеспечены в полном объеме. Для них не стало нововведением работать в масках, экранах и перчатках.

— Мы работаем, как и все, — в комбинезонах, халатах, экранах, очках, масках, перчатках. Если для других медиков привыкнуть к этому было сложно, то для стоматологов все, можно сказать, осталось, как и прежде — продолжает рассказ Валерия Петровна. — Мы всегда работаем в полной экипировке. Сейчас добавились только комбинезоны. Пока погодные условия не создают дискомфорта врачам. А когда станет жарко, наверное, будет труднее.

Несмотря на постепенное возвращение к штатному режиму работы, Валерия Ивановская отмечает, что рекомендации — находиться в отделении в маске, сохранять «здоровую» дистанцию, иметь при себе салфетки или платок — сохранятся.

— Все это — необходимые меры для защиты здоровья как врачей, так и пациентов, — подводит итог зав.отделением.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимках: врачи стоматологи Марина Жарина и 2) Екатерина Климович

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