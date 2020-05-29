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«Надела занавеску для душа»: платье Иванки Трамп обсуждают в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет, надев платье с ярким принтом от американского бренда Lela Rose за $1800, чтобы посмотреть на запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX, однако стала объектом критики в соцсетях,
На кадрах, опубликованных в Instagram и Twitter Трамп запечатлена в белом платье миди на бретелях с принтом – огромным желтым цветком.Свой образ она дополнила туфлями на каблуках, серьгами-кольцами и красным браслетом на запястье, который, как отмечает издание, похож на нить, которую многие носят «от сглаза». Также она надела защитную маску в тон.
Снимки Иванки Трамп сделаны возле ее дома. Она прибыла на запуск ракеты вместе с детьми и мужем.
Особое внимание пользователей привлекло платье Иванки Трамп. Мнения поклонников разделились.
Так, некоторые отметили, что огромный желтый цветок похож на солнце, а Иванка выглядит в этом наряде просто потрясающе, как королева.
Тем временем другие пользователи
«Кого вырвало на платье Иванки Трамп?», «Опять она надела мою занавеску для душа», – поделились мнением пользователи Twitter.
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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет, надев платье с ярким принтом от американского бренда Lela Rose за $1800, чтобы посмотреть на запуск ракеты Falcon 9...
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