﻿ «Надела занавеску для душа»: платье Иванки Трамп обсуждают в соцсетях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Надела занавеску для душа»: платье Иванки Трамп обсуждают в соцсетях

29.05.2020 09:38 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Надела занавеску для душа»: платье Иванки Трамп обсуждают в соцсетях

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет, надев платье с ярким принтом от американского бренда Lela Rose за $1800, чтобы посмотреть на запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX, однако стала объектом критики в соцсетях, сообщает Daily Mail.

На кадрах, опубликованных в Instagram и Twitter Трамп запечатлена в белом платье миди на бретелях с принтом – огромным желтым цветком.Свой образ она дополнила туфлями на каблуках, серьгами-кольцами и красным браслетом на запястье, который, как отмечает издание, похож на нить, которую многие носят «от сглаза». Также она надела защитную маску в тон.

Снимки Иванки Трамп сделаны возле ее дома. Она прибыла на запуск ракеты вместе с детьми и мужем.

Особое внимание пользователей привлекло платье Иванки Трамп. Мнения поклонников разделились.

Так, некоторые отметили, что огромный желтый цветок похож на солнце, а Иванка выглядит в этом наряде просто потрясающе, как королева.

Тем временем другие пользователи высмеяли платье Иванки Трамп, сравнив его со шторкой для ванной.

«Кого вырвало на платье Иванки Трамп?», «Опять она надела мою занавеску для душа», – поделились мнением пользователи Twitter.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет, надев платье с ярким принтом от американского бренда Lela Rose за $1800, чтобы посмотреть на запуск ракеты Falcon 9...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня день рождения у Аршавина и Титова. А вы помните звезд российского футбола 2000-х?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика