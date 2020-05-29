«Надела занавеску для душа»: платье Иванки Трамп обсуждают в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка вышла в свет, надев платье с ярким принтом от американского бренда Lela Rose за $1800, чтобы посмотреть на запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX, однако стала объектом критики в соцсетях, сообщает Daily Mail.

На кадрах, опубликованных в Instagram и Twitter Трамп запечатлена в белом платье миди на бретелях с принтом – огромным желтым цветком.Свой образ она дополнила туфлями на каблуках, серьгами-кольцами и красным браслетом на запястье, который, как отмечает издание, похож на нить, которую многие носят «от сглаза». Также она надела защитную маску в тон.

Снимки Иванки Трамп сделаны возле ее дома. Она прибыла на запуск ракеты вместе с детьми и мужем.

Особое внимание пользователей привлекло платье Иванки Трамп. Мнения поклонников разделились.

Так, некоторые отметили, что огромный желтый цветок похож на солнце, а Иванка выглядит в этом наряде просто потрясающе, как королева.

Тем временем другие пользователи высмеяли платье Иванки Трамп, сравнив его со шторкой для ванной.

«Кого вырвало на платье Иванки Трамп?», «Опять она надела мою занавеску для душа», – поделились мнением пользователи Twitter.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram