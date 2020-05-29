Главы правительств СНГ проведут заседание в формате видеоконференции. Какие темы обсудят?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Актуальные вопросы экономического взаимодействия обсудят сегодня, 29 мая, главы правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание премьер-министров пройдет в формате видеоконференции.





Одним из ключевых документов встречи станет проект стратегии экономического развития стран Содружества до 2030 года. Участники также обменяются мнениями по ряду других направлений. Одной из тем станет борьба с распространением COVID-19. Речь пойдет о совместных усилиях в противодействии этой проблеме. По итогам планируется подписание ряда документов.