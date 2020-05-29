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Главы правительств СНГ проведут заседание в формате видеоконференции. Какие темы обсудят?

29.05.2020 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Актуальные вопросы экономического взаимодействия обсудят сегодня, 29 мая, главы правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание премьер-министров пройдет в формате видеоконференции.

Главы правительств СНГ проведут заседание в формате видеоконференции. Какие темы обсудят?

Одним из ключевых документов встречи станет проект стратегии экономического развития стран Содружества до 2030 года. Участники также обменяются мнениями по ряду других направлений. Одной из тем станет борьба с распространением COVID-19. Речь пойдет о совместных усилиях в противодействии этой проблеме. По итогам планируется подписание ряда документов.

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Новости Беларуси. Актуальные вопросы экономического взаимодействия обсудят сегодня, 29 мая, главы правительств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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