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Главы правительств стран СНГ приняли пакет документов о сотрудничестве

29.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Главы правительств стран СНГ приняли пакет документов о сотрудничестве
Во время видеоконференции

Пакет документов о развитии сотрудничества принят по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из ключевых документов, внесенных на рассмотрение Совета глав правительств, стал проект стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В документе отражены согласованные подходы стран Содружества в отношении целей, основных задач, направлений сотрудничества и механизмов межгосударственного взаимодействия в экономической сфере. Как рассказал председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, поступало предложение о том, чтобы в целом одобрить этот документ и одновременно поручить Исполкому СНГ совместно с государствами доработать проект стратегии с учетом новых обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19.

«Исполком СНГ проводил активные консультации с представителями государств по этому вопросу, предлагая возможные варианты решения. Большинство выступает за утверждение сегодня стратегии в том виде, в котором она была одобрена Экономическим советом СНГ. Что касается новых моментов, возникших в нашем экономическом взаимодействии вследствие пандемии, то их мы обязательно отразим в плане по реализации стратегии. Работу по подготовке этого плана мы уже ведем и представим его на следующем заседании Совета глав правительств», — отметил он. По итогам заседания стратегия была утверждена.

Главы правительств приняли соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств — участников СНГ, а также об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ. Утверждены стратегии сотрудничества стран СНГ на 2021-2030 годы в молодежной сфере в области туризма, физической культуры и спорта на 2021-2030 годы, а также основные мероприятия сотрудничества стран СНГ в области культуры на 2021-2025 годы.

Одобрен прогноз производства и потребления энергоресурсов стран СНГ на период до 2030 года. Утверждены также приоритетные направления сотрудничества стран СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года и план мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в СНГ в 2021 году.

Кроме того, на заседании утвердили новую редакцию положения о конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.

БелТА

 
 
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Во время видеоконференции Пакет документов о развитии сотрудничества принят по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в...
 
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