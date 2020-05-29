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Под Минском выставлен на продажу дом за два миллиона. Выглядит круто

29.05.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В частной застройке в Ждановичах построили стильный современный дом с дизайнерским интерьером. Это дорогая по белорусским меркам недвижимость — за него просят 2 миллиона рублей. Рассказываем, что он собой представляет снаружи и изнутри.


В описании говорится, что дом расположен в санаторно-курортной зоне Заславского водохранилища в семи минутах езды от Минска. Поблизости расположены новый Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента («Президентская клиника»), а также известные белорусские санатории и оздоровительные комплексы.


Фото: realt.by

К строительству этого коттеджа в современном европейском стиле подошли основательно — стены из керамического кирпича, перекрытия железобетонные. Фасад строгий, облицован массивом дуба.


Некоторые его архитектурные элементы выполнены из шведской стали cor-ten, которая покрывается патиной с течением времени. Вместе черное дерево и ржавый металл выглядят очень оригинально.


Стоит обратить внимание и на крышу. Для нее использовалась плоская французская черепица.


Одна из фишек дома — двусторонний камин. Со стороны террасы он является центром зоны барбекю, а в гостиной — частью интерьера.


Общая площадь дома — 309 метров квадратных. На первом этаже расположены общее пространство кухни-столовой-гостиной, кабинет, терраса, санузел, котельная, гардероб, кладовая и гараж на два автомобиля. Зона гостиной двусветная, с панорамным остеклением от пола до конька крыши.


Английский открытый камин облицован цельным гранитом. Современные усиленные энергосберегающие стеклопакеты в рамах из лиственницы

Потолоки сделаны из сибирского кедра, пол — паркет из ясеня, по первому этажу и в санузлах — плитка известных итальянских производителей.


Кухня из массива ясеня со встроенной техникой Мaunfeld, столешница из гранита. Люстры из латуни ручной работы по индивидуальному заказу

Лестница на второй этаж монолитная со ступенями из итальянского мрамора.


На втором уровне дома находятся три спальни и ванная. В мастер-спальне есть свой санузел и гардероб.


Межкомнатные двери на первом этаже — черешня, на втором — брашированная сосна

Немецкая сантехника в санузлах

Отапливается дом газовым конденсационным котлом с погодозависимой автоматикой. Весь первый этаж и санузлы второго подогреваются теплым полом. В спальных и прочих помещениях — радиаторы. В системе горячего водоснабжения предусмотрена рециркуляция.


Участок в 12 соток огорожен, на нем уже сделана архитектурная и ландшафтная подсветка.


Дом продается с мебелью. За него просят два миллиона рублей.

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Теги: Минск
 
 
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