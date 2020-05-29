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Под Минском выставлен на продажу дом за два миллиона. Выглядит круто
Источник материала: Tut.by
В частной застройке в Ждановичах построили стильный современный дом с дизайнерским интерьером. Это дорогая по белорусским меркам недвижимость — за него просят 2 миллиона рублей. Рассказываем, что он собой представляет снаружи и изнутри.
В описании говорится, что дом расположен в санаторно-курортной зоне Заславского водохранилища в семи минутах езды от Минска. Поблизости расположены новый Республиканский клинический медицинский центр Управления делами президента («Президентская клиника»), а также известные белорусские санатории и оздоровительные комплексы.
К строительству этого коттеджа в современном европейском стиле подошли основательно — стены из керамического кирпича, перекрытия железобетонные. Фасад строгий, облицован массивом дуба.
Некоторые его архитектурные элементы выполнены из шведской стали cor-ten, которая покрывается патиной с течением времени. Вместе черное дерево и ржавый металл выглядят очень оригинально.
Стоит обратить внимание и на крышу. Для нее использовалась плоская французская черепица.
Одна из фишек дома — двусторонний камин. Со стороны террасы он является центром зоны барбекю, а в гостиной — частью интерьера.
Общая площадь дома — 309 метров квадратных. На первом этаже расположены общее пространство кухни-столовой-гостиной, кабинет, терраса, санузел, котельная, гардероб, кладовая и гараж на два автомобиля. Зона гостиной двусветная, с панорамным остеклением от пола до конька крыши.
Потолоки сделаны из сибирского кедра, пол — паркет из ясеня, по первому этажу и в санузлах — плитка известных итальянских производителей.
Лестница на второй этаж монолитная со ступенями из итальянского мрамора.
На втором уровне дома находятся три спальни и ванная. В мастер-спальне есть свой санузел и гардероб.
Отапливается дом газовым конденсационным котлом с погодозависимой автоматикой. Весь первый этаж и санузлы второго подогреваются теплым полом. В спальных и прочих помещениях — радиаторы. В системе горячего водоснабжения предусмотрена рециркуляция.
Участок в 12 соток огорожен, на нем уже сделана архитектурная и ландшафтная подсветка.
Дом продается с мебелью. За него просят два миллиона рублей.
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Рассказываем, что он собой представляет.
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