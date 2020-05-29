Звезда фильмов Фассбиндера скончалась из-за короткой и серьезной болезни

Источник материала: ОНТ

Немецкая актриса Ирм Херманн, звезда фильмов режиссера Райнера Вернера Фассбиндера, умерла в Берлине, сообщает The Guardian.

По данным источника, представитель артистки рассказал, что причина смерти – «короткая серьезная болезнь». Херманн было 77 лет.

Актриса познакомилась с режиссером, у которого впоследствии стала постоянно сниматься, в 1960-х. именно он уговорил ее начать карьеру актрисы и снял в своем короткометражном фильме «Городской бродяга». Всего Херманн исполнила роли в 20 картинах Фассбиндер.

Некоторое время у них был роман.

Херманн также выступала в театре, теле- и радиопередачах. Она вышла замуж за детского писателя Дитмара Роберга, впоследствии пережила мужа, а также своих сыновей – Франца Тициана и Фридолина.

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