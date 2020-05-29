Картины с загадкой, за которые на аукционах отдали миллионы

Источник материала: Ежедневник

За полотна известных художников коллекционеры мира охотно выкладывают сотни миллионов долларов.

"Спаситель мира" Леонардо да Винчи, 450 миллионов долларов





В истории самого дорогого произведения искусства в мире тайн хватает. Хотя некоторые эксперты сомневаются в том, что это действительно Леонардо, в ноябре 2017 года картина ушла с молотка почти за полмиллиарда долларов, пишет РИА Новости .

Причем "разгонялся" "Спаситель" со скромных 45 фунтов — именно за такую сумму работу, приписанную подражателю великого итальянца, купили на аукционе в Великобритании в 1958 году. В 2005-м картина дождалась своего звездного часа: в лондонской Национальной галерее ее выставляли уже как шедевр Леонардо. Позже произведение якобы за 127,5 миллиона долларов приобрел коллекционер Дмитрий Рыболовлев.

Имя последнего владельца аукционный дом скрывает, но им, скорее всего, стал саудовский наследный принц, который не расстается со "Спасителем" даже во время путешествий на яхте. Для масштабной выставки в парижском Лувре к 500-летию смерти гениального мастера картину не одолжили, что снова вызвало недовольство — ведь если это и правда Леонардо да Винчи, зачем его прятать?

"Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" Фрэнсиса Бэкона, 142,4 миллиона долларов





На триптихе Бэкона изображен его друг Люсьен Фрейд, внук знаменитого психоаналитика. Художники были очень близки, пропадали в лондонских пабах и кафе и даже вместе выставлялись на Венецианской биеннале, а потом разругались. Портрет создан с фотографий — Бэкон принципиально не писал с натуры — в Королевском колледже искусств.

В середине 1970-х три части работы приобрели разные покупатели, полотна разъехались в Рим, Париж и Японию. Такая разлука очень расстроила Бэкона, впрочем, спустя несколько лет картинам удалось воссоединиться. В 2013 году триптих продали на Christie's за рекордную для открытых аукционов сумму — 142,4 миллиона долларов. Из шестиминутной битвы победительницей вышла американка Элейн Уинн, совладелица сети казино.

"Номер 5, 1948" Джексона Поллока, 140 миллионов долларов





Работу абстрактного экспрессиониста Джексона Поллока в 2006 году у аукционного дома Sotheby's в частном порядке приобрел мексиканский миллиардер Дэвид Мартинес — и долгое время она считалась самой дорогой картиной в мире, уступив этот титул лишь в 2011-м "Игрокам в карты" Поля Сезанна.

Прежним владельцем масштабного полотна, квадратный метр которого, если подсчитать, стоит более 47 миллионов долларов, был один из основателей кинокомпании DreamWorks Дэвид Геффен. А первым — художник и торговец произведениями искусства Алонсо Ассорио: вопреки протестам своего делового партнера, покрутившего пальцем у виска, он отдал за картину полторы тысячи долларов.

При транспортировке полотно повредили. Автор предложил Ассорио его восстановить, но в результате полностью переписал, надеясь, что владелец не заметит подлога. Так и случилось, ведь композиции Поллока предельно абстрактны: он обходился без традиционного мольберта и эскизов не делал, практикуя "живопись действия". Художник расстилал на полу лист фиброкартона и совершал вокруг него что-то вроде ритуального танца, капая вязкими красками с кистей и шприцев, за что получил прозвище "Джек Разбрызгиватель".

"Супрематическая композиция" Казимира Малевича, 85,8 миллиона долларов





Известно, что в 1927 году остро нуждающийся в деньгах Малевич лично привез картину вместе с другими работами на выставку в Германию — он так отчаянно отпрашивался у советского правительства, что даже намеревался пойти в Европу пешком (но командировочные ему все же выдали). Отправляясь домой, художник оставил картины на хранении у архитектора Хуго Хэринга, но так и не вернулся за ними.

В итоге часть собрания из Германии тайком в Америку вывез куратор Нью-Йоркского музея современного искусства, спрятав в зонтике. "Супрематическая композиция" хранилась у Хэринга, после его смерти досталась амстердамскому Стеделик-музею, у которого в 2000-х картину отсудили наследники Малевича. Вскоре они выставили ее на аукцион, выручив 60 миллионов. В свою очередь, два года назад тот неизвестный покупатель решил перепродать картину уже почти за 86 миллионов.

"Портрет доктора Гаше" Винсента Ван Гога, 82,5 миллиона долларов





Как и многие работы Ван Гога, эта существует в нескольких вариантах: в данном случае их два, и второй находится в парижском музее Орсе. А первый, который унаследовала сестра художника, попал в коллекцию Штеделевского музея во Франкфурте-на-Майне. Оттуда его исключили нацисты, посчитав "дегенеративным искусством". И якобы сам Герман Геринг перепродал холст частному арт-дилеру.

В 1990 году за рекордную для тех лет сумму — 82,5 миллиона долларов — "Доктора" приобрел 74-летний магнат Рёэй Сайто, тогда — самый богатый японец в мире. А затем заявил, что завещал кремировать картину вместе с ним. Разразился скандал, и эксцентричный миллионер был вынужден отказаться от своей затеи.

В 1996 году, после смерти Сайто, портрет вроде был продали международному инвестиционному фонду, но дальнейшая его судьба неизвестна. Говорят, что желание бизнесмена, которого при жизни за сложный характер называли "диким", все-таки исполнили. Есть и еще более интригующая теория: доктор Гаше был не только лечащим врачом Ван Гога, но и талантливым художником, и, возможно, это и вовсе автопортрет.

"Портрет Анхеля Фернандеса де Сото" Пабло Пикассо, 51,9 миллиона долларов





Картину из коллекции британского композитора Эндрю Ллойда Уэббера в 2006 году отозвали за три дня до начала Christie’s из-за иска наследника бывшего владельца. Он утверждал, что нацисты вынудили его дядю продать портрет в 1934-м. Претензии посчитали необоснованными, но от участия в аукционе пришлось отказаться, хотя картину успели повозить по закрытым "смотринам", она была и в Москве. Через четыре года работа все-таки оказалась на торгах, где ушла почти за 52 миллиона долларов, не достигнув верхней границы эстимейта, хотя на рекорд очень рассчитывали.

"Любитель абсента", как еще называют портрет, относится к "голубому периоду" художника. С Анхелем де Сото Пикассо познакомился в 1899 году в кафе "Четыре кота", центре притяжения парижской богемы. Неразлучные друзья даже делили пару перчаток на двоих, надевая по одной на руку. Анхель погиб на гражданской войне в Испании.

"Девочка с шаром" Бэнкси, 1,4 миллиона долларов





Это далеко не самая дорогая картина, купленная на открытых торгах, однако ее продажа в 2018 году произвела сенсацию. С последним ударом молотка раздался звук встроенного в раму шредера, и произведение эффектно самоуничтожилось.

Автор, загадочный граффити-художник, оберегающий анонимность, якобы присутствовал в зале и лично наблюдал за происходящим. Еще больший восторг публики вызвало заявление покупательницы, решившей в итоге все равно заплатить почти 1,5 миллиона долларов за работу, которая в измельченном виде была переименована художником в "Любовь в мусорной корзине". В Sotheby's поспешили заверить, что для них устроенное на торгах шоу тоже стало полной неожиданностью.