Сергей Варивода: Не тронь чужого

Источник материала: Ежедневник

«Это закон моей жизни: все должно быть справедливо и чужого трогать нельзя», - заявил на тракторном Президент Лукашенко

Золотые слова. Такого кандидата, пусть и на шестой срок, и поддержать не грех. Только вот в чем проблемка, адресованы они неким неназванным богатеям, в простонародии – коммерсантам, которые могут растащить это самое государственное чужое. Может и так. Будут тащить, бейте по рукам.

Но я не о коммерсантах, которые тащат. Тем более, что тащат как раз те, которые при власти ошиваются. Я о самой власти, которая не прочь запустить руку в чужой карман. Частный карман.

И если Глава государства впитал с молоком матери, что на чужое покушаться грех, то почему выстроенная им система судов и правоохранительных органов не чурается обобрать бизнес? За «не ту бумажку» или вообще в отсутствие вины?

Вот нынче ходит по рукам новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. Слегка припудрили, сгладили формулировки – и сойдет. Но ключевой вопрос – вопрос о возможном привлечении к ответственности невиновных юридических лиц так и не разрешен.

Вроде как-то и не удобно в современном открытом правовом мире привлекать к ответственности, то есть выгребать деньги из карманов бизнеса в карманы государства, без вины. А хочется. Вот и появляется абракадабра в виде ст.3.5 действующего КоАП «Вина юридического лица».

Не виноваты руководители, не виноваты сотрудники, так пусть будет виновата юридическая фикция – юридическое лицо. А раз виновато, значит надо платить.

И платим. Возглавляемое мною много лет ЗАО «Интеллект» - дважды в отсутствие вины. Сначала по инициативе УДФР КГК с конфискацией 59 автомобилей ГАЗ в далеком 2004 году. За «нарушение» правил хранения автомобилей иным юридическим лицом – автостоянкой. Это на втором сроке нынешнего Президента.

Потом по инициативе Минской региональной таможни и ГТК в 2017 году. За применение режима преференциального ввоза 53 автомобилей ЗАЗ из соседней Украины на основании СТ-1. А какой еще режим можно заявить, если у тебя на руках сертификат, выданный уполномоченным органом соседней страны на основании документов автопроизводителя? А сами госорганы этой страны, включая таможенный комитет, до сих пор не признают решения белорусов. Хотя им все равно, обобрали же не украинского резидента, а своего.

Потом допросили, сказали вины нет, без «уголовки» - и на том спасибо. Это на пятом сроке нынешнего Президента.

Ах да, все эти решения по отъему частной собственности, конечно же, были легитимизированы справедливыми судами. Всех инстанций.

Общая сумма отнятого чужого составила около $ 850 000 и потерянные рынки. Итог? В 2004 году в компании работало более ста человек, сейчас – восемь.

Разница только в одном. Если в 2004 году конфискованные автомобили раздали «по своим», то в 2017 деньги в основном ушли в бюджет Таможенного союза, а стране перепали крохи – 4,56% от забранного у своего же бизнеса.

Я вот что думаю. Если бы слова Президента не расходились с делом, с практикой отношения на местах к людям, к бизнесу, который и есть тоже наши люди, то я бы первый пошел голосовать за шестой срок.

Не исключаю, что лично Президент во многих случаях не справедливых обид людей и бизнеса поступил бы справедливо и по другому. А сегодня принимает на себя антирейтинг всей выстроенной им же бюрократической системы, но это уже не наша проблема.

Не тронь чужого. И моя мама меня тому же учит.

