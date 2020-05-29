Профилактика употребления наркотиков в воинских частях

Завершается призывная компания. Отправляя сыновей в армию, родители надеются, что там они «научатся жизни», а срок службы для них будет сроком испытания собственных мужских качеств. На практике так и происходит, большинство призывников в последующем самоотверженно и с честью выполняют свой конституционный долг, приобретая жизненный опыт и профессиональные навыки, используемые в последующем в жизни.

Однако, к сожалению, бывают случаи, когда отдельные военнослужащие нарушают требования общевоинских уставов и законодательства Республики Беларусь, в связи с чем для таких лиц срок возвращения домой может на долго «отложить» приговор суда.

Надо понимать, что армия это часть нашего общества, и в ней служат те же люди, которые окружают нас в повседневной жизни. Несмотря на принимаемые меры, различные негативные явления, происходящие в обществе, к сожалению, тоже проникают в армейскую среду. Именно по этой причине нельзя самонадеянно рассчитывать, что лица, попавшие в воинский коллектив, будут полностью изолированы от всякого рода негатива, в том числе от наркотиков.

Будут ли доступны наркотики на военной службе, зависит как от личных качеств лиц призывного возраста, отобранных военными комиссариатами для прохождения службы, так и от правильной воспитательной работы с ними в воинских подразделениях на местах.

Лица, употребляющие наркотические средства на постоянной основе, в армию не попадают. Данный контингент отсеивается на стадии призывной компании. Как правило, зависимые от наркотиков лица скрывают свои пристрастия от окружающих и выявить их сразу не всегда представляется возможным. В Министерстве обороны, как и в иных ведомствах, установлена система мер по профилактике распространения и потребления наркотиков в Вооруженных Силах. Определен алгоритм действий конкретных должностных лиц, позволяющий на ранних стадиях выявлять военнослужащих срочной службы, склонных к употреблению наркотических средств, и вести с ними необходимую профилактическую работу.

В свою очередь, сотрудники отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области во взаимодействии с иными правоохранительными органами в воинских коллективах на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на формирование необходимых ценностных ориентаций и правовой культуры в армейской среде, а также проверяют эффективность работы должностных лиц воинских частей на местах.

Благодаря совместной слаженной работе по противодействию незаконному обороту наркотических средств, преступления такого рода в воинских частях, поднадзорных прокуратуре Минской области, в истешем периоде текущего года не регистрировались.

Отдельно хочу обратить внимание, что за действия, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенные на территории воинской части, предусмотрено суровое наказание. Подобные действия отнесены законом к категории особо тяжких преступлений и квалифицируются по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая и предусматривает ответственность до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пользуясь случаем, я в очередной раз предлагаю серьезно задуматься, стоит ли сомнительное мимолетное удовольствие менять на несколько лучших лет своей жизни.

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области младший советник юстиции Павел Кузьмич



