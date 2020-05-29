Эксперимент не удался. Одностороннее движение на улице Высокой в Бресте не продержалось и месяца

Источник материала: Tut.by

29 мая вернули двустороннее движение на отрезке улицы Высокой, сообщает «Брестская газета» .



Фото: BrestCITY

Односторонним участок улицы Высокой от Фруктовой до Тришинской сделали в качестве эксперимента, чтобы решить проблему стихийных парковок, на которые не раз жаловались жители района.

Нововведение не прижилось. Люди вновь пожаловались в ГАИ с требованием вернуть все, как было.

Мнение горожан учли и вернули двустороннее движение.