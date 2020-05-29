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Эксперимент не удался. Одностороннее движение на улице Высокой в Бресте не продержалось и месяца

29.05.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 мая вернули двустороннее движение на отрезке улицы Высокой, сообщает «Брестская газета».


Фото: BrestCITY

Односторонним участок улицы Высокой от Фруктовой до Тришинской сделали в качестве эксперимента, чтобы решить проблему стихийных парковок, на которые не раз жаловались жители района.

Нововведение не прижилось. Люди вновь пожаловались в ГАИ с требованием вернуть все, как было.

Мнение горожан учли и вернули двустороннее движение.

 
 
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По требованию жильцов ближайших домов улицу вновь сделали двусторонней.
 
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