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Эксперимент не удался. Одностороннее движение на улице Высокой в Бресте не продержалось и месяца
Источник материала: Tut.by
29 мая вернули двустороннее движение на отрезке улицы Высокой, сообщает
Односторонним участок улицы Высокой от Фруктовой до Тришинской сделали в качестве эксперимента, чтобы решить проблему стихийных парковок, на которые не раз жаловались жители района.
Нововведение не прижилось. Люди вновь пожаловались в ГАИ с требованием вернуть все, как было.
Мнение горожан учли и вернули двустороннее движение.
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По требованию жильцов ближайших домов улицу вновь сделали двусторонней.
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