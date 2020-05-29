Источник материала: Новости Волковыска

За последние четыре года площадь территорий, где произрастает борщевик Сосновского уменьшилась на треть. При этом проблема с распространением этого ядовитого сорняка по-прежнему остается актуальной для нашего региона. Ведь по подсчетам экологов, в области это растение оккупировало более 110 гектаров, а это больше 120 футбольных полей. Активная борьба с борщевиком, который к слову, входит в Книгу рекордов Гиннеса, как самый крупный сорняк в мире, началась в нашем регионе около 10 лет назад. И если раньше обработка пораженных земель велась эпизодически, то в последнюю пятилетку, весь алгоритм истребления борщевика контролируется законодательством, что принесло весьма ощутимый эффект, сообщает телеканал Гродно+.

Заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Адаменко:

Благодаря ежегодно утверждаемым планам по борьбе с этим растением площадь борщевика за последние четыре года сократилась почти на треть. Если четыре года назад это было примерно 160 гектаров, то сегодня мы можем говорить про цифру 110 гектаров. Ну и по проведенной в конце мая инвентаризации, мы видим еще сокращение, поэтому думаем, что за 2020 год мы «разменяем» 100 га и будем на уровне 80-90 гектаров.

На практике доказано, самый эффективный способ борьбы с борщевиком – комбинированный, это когда сорняк сначала вручную скашивают, сразу после обрабатывают ударной дозой гербицидов. В зависимости от очага произрастания, такую процедуру порой приходится проводить несколько раз за сезон. В этом году территории, где произрастают ядовитые зонтики обработали еще месяц назад. Сейчас экологи проверяют - все ли землепользователи добросовестно выполнили эту процедуру. В случае, если будут обнаружены нетронутые гербицидами очаги, предприятия, организации или даже физические лица, за которыми закреплены эти территории, будут оштрафованы, при этом сумма может доходить до 50 базовых величин. Сегодня в пятерку проблемных районов Гродненщины, где «прописался» борщевик входят Волковысский, Новогрудский, Слонимский, Берестовицкий и Гродненский. Основной очаг в самом областном центре расположен в Зарице, где в отдельных местах сорняк подобрался к домам на расстояние 10 метров. Такое соседство является довольно опасным для местных жителей, ведь даже одно прикосновение к этому растению может оставить следы от ожогов на всю жизнь. Не так опасен для людей, но весьма разрушителен для экосистемы еще один сорняк, прижившийся в Гродненской области – золотарник канадский.

Александр Адаменко: