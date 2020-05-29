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Минэнерго: у Беларуси нет задолженностей за российский газ

29.05.2020 18:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минэнерго: у Беларуси нет задолженностей за российский газ

Беларусь не имеет задолженностей перед РФ за газ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Как информирует Минэнерго, сейчас есть разногласия между субъектами хозяйствования из-за определения стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

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Беларусь не имеет задолженностей перед РФ за газ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики. Как информирует Минэнерго, сейчас есть разногласия между...
 
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