Минэнерго: у Беларуси нет задолженностей за российский газ

Источник материала: ОНТ

Беларусь не имеет задолженностей перед РФ за газ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Как информирует Минэнерго, сейчас есть разногласия между субъектами хозяйствования из-за определения стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

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