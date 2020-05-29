Рекорд: айтишников уволили за месяц больше, чем взяли на работу. Впервые за год

Это «рекорд» за последние почти полтора года. Кроме того, впервые с января прошлого года уволенных за месяц айтишников оказалось больше, чем принятых на работу.





Сокращать штат из-за коронакризиса ИТ-компании начали еще в марте. В частности, об увольнениях в своих компаниях сообщили около 30% айтишников. Столько же респондентов сообщили об увольнениях в апреле (из них более 40% специалистов работает в аутсорсе). 50% оказавшихся без работы специалистов — программисты.









Из-за кризиса многие ИТ-компании также вынужденно приостановили найм или сократили количество вакансий. Хотя в марте, судя по данным официальной статистики, компании сильно не корректировали свои программы по найму. За этот месяц работу нашли 1 233 специалиста — рекорд за последние полгода. Но уже в апреле сработали антикризисные планы: ИТ-компании взяли на работу минимальное за почти полтора года число сотрудников — 758 человек (на 39% меньше, чем в марте).





Всего за четыре месяца ИТ-компании взяли на работу 4 тысячи человек. Это на 2,3% меньше, чем в январе–апреле 2019 года (4,1 тысячи сотрудников).





Уволились (были уволены) почти 3,3 тысячи человек — на 25% больше, чем за четыре месяца прошлого года.





С начала года число принятых работников превысило количество уволенных за тот же период на 22%.



