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Рекорд: айтишников уволили за месяц больше, чем взяли на работу. Впервые за год

29.05.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ИТ-компании в апреле уволили почти тысячу человек, следует из данных Белстата (данные не учитывают микроорганизации и малые предприятия без ведомственной подчиненности — до 100 человек).

Рекорд: айтишников уволили за месяц больше, чем взяли на работу. Впервые за год
Это «рекорд» за последние почти полтора года. Кроме того, впервые с января прошлого года уволенных за месяц айтишников оказалось больше, чем принятых на работу.

Сокращать штат из-за коронакризиса ИТ-компании начали еще в марте. В частности, об увольнениях в своих компаниях сообщили около 30% айтишников. Столько же респондентов сообщили об увольнениях в апреле (из них более 40% специалистов работает в аутсорсе). 50% оказавшихся без работы специалистов — программисты.


Из-за кризиса многие ИТ-компании также вынужденно приостановили найм или сократили количество вакансий. Хотя в марте, судя по данным официальной статистики, компании сильно не корректировали свои программы по найму. За этот месяц работу нашли 1 233 специалиста — рекорд за последние полгода. Но уже в апреле сработали антикризисные планы: ИТ-компании взяли на работу минимальное за почти полтора года число сотрудников — 758 человек (на 39% меньше, чем в марте).

Всего за четыре месяца ИТ-компании взяли на работу 4 тысячи человек. Это на 2,3% меньше, чем в январе–апреле 2019 года (4,1 тысячи сотрудников).

Уволились (были уволены) почти 3,3 тысячи человек — на 25% больше, чем за четыре месяца прошлого года.

С начала года число принятых работников превысило количество уволенных за тот же период на 22%.
 
 
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ИТ-компании в апреле уволили почти тысячу человек, следует из данных Белстата (данные не учитывают микроорганизации и малые предприятия без ведомственной...
 
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