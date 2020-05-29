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Лукашенко высказался о претендентах: обвинил Бабарико, намекнул на Цепкало, назвал Тихановского «шелудивым»

29.05.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко сегодня посещает Минский тракторный завод. Там он эмоционально высказался о претендентах в кандидаты в президенты на нынешних выборах. TUT.BY собрал главное из сообщений пресс-службы Лукашенко.

Лукашенко высказался о претендентах: обвинил Бабарико, намекнул на Цепкало, назвал Тихановского «шелудивым»

Фото: пресс-служба президента Беларуси

О Бабрико. «Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов»

— Я понимаю, что это банкир [Виктор Бабарико] где-то сделал, — видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, — отметил Лукашенко. — Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром… В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим.

Лукашенко предположил, что «возможно, этому человеку [Бабарико] предлагали должность премьер-министра в другой стране».

— Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман, — добавил Лукашенко.

Напомним, 25 мая Виктор Бабарико рассказал, что кто-то из претендентов на пост президента Беларуси предлагал ему пост премьер-министра в обмен на снятие его кандидатуры. Кто это был — он не назвал.

О Цепкало. «Вы у него спросите — почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы»

Лукашенко отметил, что в целом пока мало знает людей, которые выдвинулись.

— За исключением своего бывшего помощника (Валерия Цепкало — прим. TUT.BY). Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите — почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом, — сказал Лукашенко.

Он также обратил внимание на то, как организован процесс сбора подписей у потенциальных кандидатов — женщин: «Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался — эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся».

— Мужики там кипишь подняли, где-то кто-то ходит, кричит. Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. — Прим.), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам…, — заметил президент. — На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим.) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация — это лучшая реклама. Они это так понимают.

О Тихановском. «Мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует»

Кроме того, Александр Лукашенко сегодня обратил внимание на статью в российском издании «Коммерсант».

— Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого (речь о Сергее Тихановском — прим. TUT.BY), иначе на назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели, — отметил Лукашенко.

— Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. — Прим. TUT.BY), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью, — сказал Лукашенко. — У нас президент — не Литва. Там президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас — нет. президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден.

— Вот «Коммерсант» разразился статьей. Поторопились, правда. Показали, откуда уши торчат. Даже целые рога. Поторопились поддержать. Естественно, накат на Лукашенко с уклоном на пандемию (не так лечим), — добавил Лукашенко.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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  Александр Лукашенко сегодня посещает Минский тракторный завод. Там он эмоционально высказался о претендентах в кандидаты в президенты на нынешних выборах. TUT.BY...
 
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