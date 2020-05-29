Минздрав рекомендует рассмотреть вопрос увеличения надбавки фельдшерам-лаборантам

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Минздрав рекомендует рассмотреть вопрос увеличения размера надбавки работникам клинико-диагностических лабораторий, которые выполняют лабораторные исследования, не связанные с установлением диагноза COVID-19. Об этом говорится в разъяснениях к указу от 16 апреля 2020 года №131, опубликованных на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.





Речь идет о таких исследованиях, как общий анализ крови, мочи и т.д. Надбавки могут быть установлены в соответствии с постановлением Минздрава от 13 июня 2019 года №53 "О стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам бюджетных организаций".

"Для дополнительного материального стимулирования работников клинико-диагностических лабораторий учреждений здравоохранения, выполняющих лабораторные исследования, не связанные с установлением диагноза по инфекции, Минздрав рекомендует рассмотреть вопрос значительного увеличения им размера надбавки за сложность и напряженность работы (до 200% оклада) или надбавки за высокие достижения в труде (максимальными размерами не ограничена)", - говорится в разъяснении.

Что касается надбавки по указу №131, в клинико-диагностических лабораториях бюджетных организаций надбавка устанавливается медработникам, которые берут биологический материал у пациентов с COVID-19, а также осуществляют одновременно с этим экспресс-тестирование. Речь идет, в частности, о приемных отделениях стационаров, мобильных бригадах, созданных в поликлиниках.

Как сообщалось, указ №131 касается работников здравоохранения бюджетных организаций (независимо от их ведомственной подчиненности), которые оказывают медпомощь (участвуют в ее оказании) пациентам с инфекциями и контактам первого уровня и (или) работают в условиях, связанных с инфекциями.

Ежемесячная надбавка устанавливается работникам приказом руководителя бюджетной организации, выплачивается за фактически отработанное время по основной должности, должности, занимаемой работником на условиях совместительства, а также при работе сверх нормы рабочего времени начиная с 1 апреля 2020 года.