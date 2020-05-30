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111-летний житель Бухареста стал старейшим мужчиной в мире

30.05.2020 08:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

111-летний житель Бухареста стал старейшим мужчиной в мире

После смерти 112-летнего британца Роберта Уэйтона самым пожилым мужчиной в мире стал Думитру Комэнеску из Румынии. Возраст долгожителя – 111 лет и 7 месяцев. Достижение румына зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса, информирует DIGI24.

Комэнеску родился в Валахии 8 ноября 1908 года. В течение жизни Думитру работал агрономом. Сейчас самый пожилой мужчина в мире живет в Бухаресте.

Когда 111-летний румын узнал, что стал самым долгоживущим мужчиной на Земле, то заявил, что для него это большая честь. Также Комэнеску выразил соболезнования родственникам и близким Роберта Уэйтона.

По словам Думитру, секрет долголетия предельно просто – он заключен в любви семьи.

Фото: DIGI24 / Centrul pentru Seniori al Municipiului București

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После смерти 112-летнего британца Роберта Уэйтона самым пожилым мужчиной в мире стал Думитру Комэнеску из Румынии. Возраст долгожителя – 111 лет и 7 месяцев....
 
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