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Маховик заработал: милиционер побывал в больнице после задержания Тихановского в Гродно
Источник материала: Партизан
Как стало
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фото: Руслан Кулевич
У милиционера ушиб передней брюшной стенки, его не госпитализировали. Также известно, что за помощью к медикам обратился еще один сотрудник милиции. Он пришел в гражданской одежде, но никаких телесных повреждений у него обнаружено не было.
Что случилось в Гродно?
Около 100 участников пикета пошли к зданию областной милиции, чтобы требовать освобождения задержанных.
В тот же вечер в эфире телеканала «Беларусь 1» показали сюжет о задержании Сергея Тихановского. Блогера назвали «широко известным в очень узких кругах сборщиком подписей» и рассказали, что, якобы, с первых минут сбор подписей перерос в митинг, а проводить на данном этапе избирательной кампании агитацию запрещено.
«Такая манера общения с людьми переросла в потасовку. Попытавшаяся навести порядок милиция оказалась в эпицентре драки, которую устроили на площади. Один из сотрудников милиции подвергся нападению», — сказал ведущий.
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Как стало известно Hrodna.life, сотрудника милиции, пострадавшего во время сбора подписей на Советской площади 29 мая, доставили в областную больницу скорой помощи.
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