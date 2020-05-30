Претенденты на президентское кресло отреагировали на высказывания Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Претенденты на президентское кресло отреагировали на эмоциональные высказывания главы государства Александра Лукашенко, которые он сделал , посещая Минский тракторный завод.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Виктору Бабрико президент предложил задуматься, где он будет работать после выборов.

— Я понимаю, что это банкир [Виктор Бабарико] где-то сделал, — видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали (Бабарико говорил , что один из претендентов предлагал ему пост премьера в обмен на снятие его кандидатуры — Прим. TUT.BY). Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения, — заявил Лукашенко.

После этого в соцсетях Бабрико задали вопрос о работе: «Виктор, вы уже задумались о том, где вы будете работать после выборов?»

— Пока я ищу работу до 9 августа:). Не возьмут 9-го, может появится 23-е. А если и тогда не возьмут, тогда буду думать:), — написал в ответ Бабрико.

20 мая Бабарико рассказывал , у него сейчас нет предложений о работе: «Если меня не выберет народ в президенты, то я уйду в какой-то отпуск. Если поступят предложения о работе, то поступят, если не поступят — буду заниматься своими проектами. Наверняка будет какое-то предпринимательство. Если меня позовут в Белгазпромбанк (он был председателем правления банка с 2000 года — Прим. TUT.BY), то почему не рассмотреть это предложение? Хотя вряд ли».

Валерию Цепкало Лукашенко предложил вспомнить, «почему его президент уволил». Напомним, в 2017 году президент Беларуси подписал указ об освобождении Валерия Цепкало от должности директора Парка высоких технологий.

— Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите — почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом, — сказал Лукашенко.

Вопрос о компромате, о котором говорил президент, Цепкало задали на встрече с избирателями у ТЦ «Скала» 29 мая. Бывший глава ПВТ и дипломат заявил, что это "все ложь". Что именно - он не уточнил.

Блогера Сергея Тихановского, который возглавил инициативную группу по сбору подписей своей жены Светланы Тихановской, Лукашенко назвал «шелудивым» и сказал. что знает, на чьих машинах он ездит и какое у него гражданство.

— Это вроде независимая газета («Коммерсант» — Прим. TUT.BY) в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого (речь о Сергее Тихановском. — Прим. TUT.BY), иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели, — отметил Лукашенко.

Во время пикета 29 мая в Гродно, где Тихановского задержали , он заявил , что машины, на которых ездит команда, бензином заправляют подписчики его канала, а он всегда был гражданином Беларуси и уезжать из страны не собирается ни при каких обстоятельствах.

— Я уже не удивлюсь, если они где-то договорятся там с какими-то спецслужбами, паспорт еще какой-нибудь сделают и покажут разворот. Никогда не был я гражданином никакой другой страны, только своей Беларуси и в принципе желания не было, особенно сейчас, поменять паспорт, — заявил блогер.