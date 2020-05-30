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Disney получила разрешение возобновить работу парка развлечений во Флориде
Источник материала: ОНТ
Парк развлечений Disney World Resort в Орландо (Флорида, США) может возобновить работу в июле. Это стало возможным после одобрения властями округа Ориндж плана компании открытия парка,
Парк развлечений возобновит работу 11 июля, аквапарк SeaWorld – 10 июля.
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Фото: Twitter / OCFLMayor
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Парк развлечений Disney World Resort в Орландо (Флорида, США) может возобновить работу в июле. Это стало возможным после одобрения властями округа Ориндж плана компании...
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