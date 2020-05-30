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Disney получила разрешение возобновить работу парка развлечений во Флориде

30.05.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Disney получила разрешение возобновить работу парка развлечений во Флориде

Парк развлечений Disney World Resort в Орландо (Флорида, США) может возобновить работу в июле. Это стало возможным после одобрения властями округа Ориндж плана компании открытия парка, сообщил в Twitter мэр округа Джерри Демингс.

Парк развлечений возобновит работу 11 июля, аквапарк SeaWorld – 10 июля.

Как сообщает ТАСС, убытки парков развлечений компании The Walt Disney Company за первый квартал 2020 года оцениваются в почти $1 млрд.

Фото: Twitter / OCFLMayor

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Парк развлечений Disney World Resort в Орландо (Флорида, США) может возобновить работу в июле. Это стало возможным после одобрения властями округа Ориндж плана компании...
 
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